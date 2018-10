TENNIS, PRESENTATO A MILANO ‘NEXT GEN ATP FINALS’

CAMBIAGHI E ROSSI: ‘NEXT GEN ATP FINALS’ EVENTO SPETTACOLARE CHE ANTICIPA CAMPIONI DEL FUTURO

Milano, 19 ottobre 2018 – Saranno otto i migliori giovani

tennisti under 21, provenienti da diversi Paesi del mondo, che

si sfideranno nei ‘Next Gen Atp Finals’, il torneo di tennis

giovanile in programma dal 6 al 10 novembre in Fiera Milano.

PALCOSCENICO TALENTI UNDER 21, FUTURI CAMPIONI – “Attendo con

trepidazione il via ufficiale dell’Atp Next Gen Finals – ha

dichiarato l’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina

Cambiaghi -, un evento speciale sia a livello sportivo sia di

valorizzazione dei talenti, perché porterà in Lombardia i

migliori otto tennisti under 21 del circuito Atp, quelli che,

tra pochi anni, saranno le stelle del tennis mondiale”.

“L’Atp Next Gen Finals è un importante palcoscenico, che fa

crescere tanti giovani talenti per diventare, poi, i

protagonisti del tennis – ha proseguito -. Da un lato, quindi, è

un trampolino di lancio per i campioni del futuro, dall’altro è

l’unica competizione tennistica giovanile che non ha eguali nel

nostro Paese per importanza e risonanza sportiva”.

MILANO E LOMBARDIA PROTAGONISTE – “Una manifestazione che, pur

nel rispetto della storia e della tradizione del tennis, è

capace di innovarsi – ha concluso Martina Cambiaghi -. Molte,

infatti, le novità di quest’anno che renderanno l’edizione 2018

ancora più spettacolare. Questa seconda edizione tra l’altro è

per me un appuntamento molto speciale perché vedrà Milano e la

Lombardia protagonista nei due ambiti di cui mi occupo: le

politiche sportive e giovanili”.

ROSSI: OCCASIONE PER AMMIRARE I TENNISTI DI DOMANI “Il pubblico

lombardo, che numeroso pratica e apprezza il tennis, sono sicuro

non si lascerà sfuggire l’occasione di vedere giocare i campioni

che domineranno le scene di domani – ha sottolineato il

sottosegretario alla presidenza con delega ai Grandi eventi

sportivi, Antonio Rossi -. Vincere in un torneo internazionale a

Milano rappresenta, da sempre, un passaggio importante nella

carriera di un giovane tennista. Ancora ragazzi, all’ombra della

Madonnina sono esplosi grandi talenti della racchetta come Bjorn

Borg, Corrado Panatta, Ivan Lendl e Martina Hingis”.

RILANCIO REGIONE CON LO SFONDO DELLE OLIMPIADI – “Con la seconda

edizione delle Atp Next Gen Finals, la metropoli meneghina

conferma questa tradizione – ha concluso -, proponendosi come

tappa fondamentale di affermazione anche per i giocatori under

21. Si tratta di un torneo professionistico importante, dal

premio consistente, che rilancia l’intera regione come sede di

eventi sportivi di caratura mondiale, con il vivido sfondo della

candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026”.