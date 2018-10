Abbiategrasso. 41enne investita lungo la strada per Robecco, grave

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 20 ottobre 2018 – Stanotte intorno alle ore 4.30, lungo la strada S.S. 526, strada per Robecco, una donna di 41anni è stata investita da una vettura. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, autorizzato per i voli in notturna, proveniente da Como, che dopo le prime cure ha trasportato la donna all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che stanno compiendo tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

V. A.