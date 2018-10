EDUCAZIONE. ALLA CASA DELLA MEMORIA, DAL 22 AL 28 OTTOBRE, UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SUI PERCORSI DI MEDIAZIONE

Milano, 20 ottobre 2018 – Dal 22 al 28 ottobre sarà possibile visitare alla Casa della Memoria la mostra fotografica “Istantanee di mediazione a Milano”, iniziativa della Direzione Educazione -Area Servizi Scolastici ed Educativi realizzata da Armando Pezzarossa.

I percorsi di mediazione che il Comune di Milano mette in campo con il Centro di giustizia riparativa e di Mediazione penale sono rappresentati attraverso tre fasi – teoria, crisi e catarsi –, a cui Milano fa da sfondo.

“Accostare le conoscenze maturate in questi anni di professione fotografica, rivolta in particolare all’ambito naturalistico, con i principi ispiratori della giustizia riparativa è stata per me una sfida intellettuale complessa, a tratti appassionante – racconta il fotografo Armando Pezzarossa –. Per realizzare le immagini mi sono documentato, ho ascoltato chi promuove la mediazione come strumento di gestione pacifica dei conflitti, ho dedicato molto tempo a osservare la città; soprattutto ho provato a immaginare”.

INFORMAZIONI

Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 14

Ingresso libero

Lunedì-venerdì, dalle 9 alle 17

Sabato e domenica, dalle 10 alle 18