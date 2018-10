Insieme per Corsico: “Il presidente del Consiglio Comunale di Corsico nega il diritto di espressione al Consigliere Masiero”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 20 ottobre 2019 – Riceviamo e pubblichiamo:

Nel corso del Consiglio Comunale del 18 ottobre, durante il dibattito sul bilancio consolidato 2017, il nostro consigliere Roberto Masiero ha posto la questione se il presunto debito di 200.000 euro, rivendicato dalla fondazione Pontirolo anche attraverso il suo Presidente nella recente riunione del 04/10 con commissioni congiunte, dovesse essere considerato o meno un debito fuori bilancio e se esistesse o meno un titolo giuridico che lo giustificasse.

In modo garbato Masiero ha invitato tutti i consiglieri ad una riflessione comune. Il sindaco è intervenuto riportando in modo parziale e impreciso i contributi espressi dai nostri consiglieri Masiero e Magnoni in commissione istituzionale. A quel punto del dibattito, nella fase di replica, il Presidente del Consiglio, Vincenzo Cirulli, ha impedito che Masiero, per chiarire la nostra posizione, riprendesse la parola.

È stato un intervento di prepotenza istituzionale. I nostri consiglieri in segno di protesta si sono allora allontanati dall’aula, seguiti dai rappresentanti del Partito Democratico e da due consigliere di Forza Italia. La delibera è stata approvata con un numero legale risicato di presenze, tra cui i due rappresentanti del Movimento 5 stelle.

Insieme per Corsico condanna fortemente la presa di posizione del presidente che in modo arrogante ha leso il diritto di parola. I nostri gruppi consigliari trasmetteranno la registrazione del dibattito al Prefetto. Il tutto risulta essere ancor più vergognoso alla luce della proposta di revisione del regolamento del Consiglio Comunale, presentato ai capigruppo dallo stesso presidente: i tempi di intervento sarebbero dimezzati da 10 a 5 minuti, scomparirebbe la possibilità di replica da parte dei consiglieri e la dichiarazione di voto sarebbe ridotta da 5 a 3 minuti.

Crediamo che tali modifiche al regolamento debbano essere respinte e per questo confidiamo nello spirito democratico di tutte le forze rappresentate in Consiglio.

Il direttivo di Insieme per Corsico