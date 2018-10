MARTIRI GORLA, RIZZI: CI STRINGIAMO INTORNO ALLA CITTÀ PER NON DIMENTICARE UN GIORNO CHE HA TRAGICAMENTE SEGNATO LA STORIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2018 – Esattamente 74 anni fa, 184 bambini

della scuola elementare Francesco Crispi di Milano rimasero

vittime di un bombardamento aereo degli Alleati. Oggi, il loro

ricordo è ancora vivo e Milano ha voluto celebrarli con una

commemorazione cui ha partecipato, su delega del presidente

Attilio Fontana, il sottosegretario Alan Rizzi.

“Vogliamo stringerci intorno a questa comunità – ha detto Rizzi

– e alla città di Milano nel ricordo di quel giorno tragico. Il

mio pensiero va a tutte le associazioni che operano sul

territorio con sacrificio e spirito di dedizione e che si

applicano nel ricordare giorni come questi. L’impegno delle

Istituzioni deve poter garantire alle nuove generazioni che

giorni come il 20 ottobre del 1944 non accadano mai più”.

Redazione