Milano. Allo Spazio Seicentro la Conferenza a cura di DiF Difesa in Famiglia – Bullismo e Cyberbullismo

Bullismo e Cyberbullismo a scuola e non solo. Accorgersi del disagio e intervenire. Come.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2018 – Mercoledì 24 Ottobre, alle ore 18, presso lo Spazio Seicentro, si terrà il terzo incontro, patrocinato dal Municipio 6 del Comune di Milano, organizzato da DIF Difesa in Famiglia, un’associazione gestita da un team di professioniste che aiutano e sostengono il singolo o la famiglia, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo psicologico, per affrontare temi di cui leggiamo quotidianamente sui giornali e ne sentiamo parlare in famiglia o nelle scuole: Bullismo a scuola e non solo; i nostri figli in pericolo. Cosa possiamo fare?

I nostri bambini, i nostri adolescenti spesso non lo sanno, si sentono inadeguati, sfigati, sbagliati. Non sanno di essere vittime; non sanno come difendersi. Noi genitori, nonni, non vediamo, non capiamo; spesso non crediamo possibile che nostro figlio, nostro nipote abbia quel problema, sia stato messo nell’angolo da un sistema malato, quello del bullismo, sia che si tratti di bullati o di bulli. Quali angosce e senso di colpa impediscono ai nostri bambini, ai nostri giovani di dire, di esprimere ad alta voce i soprusi subiti? O perché li infliggono ai compagni ? Come possiamo riconoscere di avere in famiglia un problema di questo tipo? Cosa possiamo fare noi adulti, noi genitori, noi fratelli maggiori per aiutarli? A chi possiamo rivolgerci?

Il primo passo, capire che c’è un problema, successivamente , chiedere aiuto, senza vergognarsene.

Nell’incontro del 24 Ottobre, DIF Difesa in Famiglia parlerà di:

– La strategia vincente è la prevenzione.

– Gli occhi e le orecchie dei genitori e dei maestri per individuare il problema,

– Qualche trucco per individuare il fenomeno prima possibile.

– Aree di intervento e protezione giuridica: la nuova legge sul cyber bullismo.

Sarà inoltre presente Monica Giuffrida, autrice del libro ‘Manuel a testa in giù’ che ha portato in

giro nelle scuole primarie di Milano e provincia un progetto per sensibilizzare insegnanti, genitori

e bambini sul tema del bullismo (bulli e bullati) e spiegare il ruolo fondamentale degli osservatori.

Vi aspettiamo.

Per fissare un colloquio orientativo, gratuito, e definire meglio il problema da trattare si può contattare l’Associazione DIF Difesa in Famiglia al numero 02 89013215.

I colloqui so svolgono presso il Presidio di Orientamento Legale e Psicologico, avviato dall’Associazione stessa con il Patrocinio del Municipio 6, allo Spazio Seicentro, disponibile una volta al mese, dalle 14.30 alle 17.30, su appuntamento.

Redazione