MILANO. AMSA – AL VIA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI AL CORRETTO UTILIZZO DEI CESTINI STRADALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2018 – Si stima che entro la fine dell’anno saranno complessivamente 40.000

le tonnellate di rifiuti raccolte nelle vie di Milano attraverso il servizio Amsa di svuotamento dei

cestini stradali: l’equivalente di un intero mese di raccolta differenziata porta a porta in città.

Per questo motivo Amsa, società del gruppo A2A, ha avviato in accordo con il Comune di Milano

una nuova campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini e contrastare il fenomeno del

conferimento dei rifiuti prodotti nelle abitazioni all’interno dei contenitori stradali. La nuova

campagna “Solo cose piccole!”, con la amichevole partecipazione di Max Laudadio, vuole

sottolineare l’importanza del rispetto e del decoro urbano ricordando a tutti che la spazzatura

domestica non va gettata nei cestini stradali; abitudine di una piccola minoranza di cittadini (circa il

5%) che, oltre a nuocere alla raccolta differenziata, provoca l’ostruzione dei cestini favorendo

l’abbandono dei rifiuti accanto ai contenitori.

Nei corso del 2018 le squadre Amsa dedicate allo svuotamento dei cestini stradali hanno raccolto

nel Comune di Milano complessivamente 27.600 tonnellate di rifiuti, l’8,8% in più rispetto allo

stesso periodo dello scorso anno.

Le attività di sensibilizzazione sono affiancate dai controlli degli agenti accertatori Amsa che hanno

elevato 67 sanzioni – a fronte di oltre 1.000 controlli – per conferimento di rifiuti domestici nei

cestini stradali. Nel 60% dei casi il trasgressore ha utilizzato il cestino posizionato dinanzi al

proprio stabile, nella maggior parte degli altri casi si è servito di un contenitore posizionato in una

via adiacente. Nel corso delle attività sono stati sanzionati 14 esercizi commerciali.

La campagna di comunicazione si colloca all’interno delle azioni previste dal piano strategico di

Amsa per migliorare ulteriormente il servizio. Nel mese di settembre Milano ha raggiunto il 59,6 per

cento di raccolta differenziata, confermandosi tra le metropoli più virtuose in Europa nella gestione

del ciclo integrato dei rifiuti

.

