Su Cluster Fm in corso la maratona radiofonica 100 Ore per raccogliere fondi a Favore del Gattile di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 ottobre 2018 – Da mercoledì scorso alle ore 12.00 fino alle 12.00 di domani, domenica 20 ottobre, su Radio Cluster FM, (http://www.cluster.fm per ascoltare la diretta) è in corso una lodevole inziativa sociale a favore del gattile di Rho, distrutto dalle fiamme lo scorso 27 settembre: una maratona radiofonica di 100 Ore per Raccogliere Fondi a Favore del Gattile.

L’iniziativa, aperta a tutti, sta richiamando gente comune, artisti, dj e imprenditori: ognuno che lascia ai microfoni il proprio messaggio di solidarietà e di buon auspicio all’Associazione Dimensione Animale di Rho, che da anni, con zelo, si occupa del gattile.

Ghjbly con Alberto Zanni e Vincenzina di C’è Posta per Te



Tra gli ospiti, anche l’attore e presentatore, Francesco Ghybly Lombardi, che oltre a portare il proprio messaggio, ha ringraziato l’editore Alberto Zanni e al Direttore Artistico Pietro Spallone di Cluster FM Radio per il proprio impegno nel sociale e nell’aiuto nella raccolta dei fondi per il gattile: IBAN IT42E0558420500000000018432 intestato a Dimensione Animale Rho.

Vittorio Aggio