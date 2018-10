Domani si conclude la 535^ Fiera agricola di ottobre di Abbiategrasso – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 21 ottobre 2018 – Si chiude domani la 535^ Fiera agricola di ottobre di Abbiategrasso e tanta l’affluenza.

La fiera di Abbiategrasso ha una storia plurisecolare: era sostanzialmente agricola la prima fiera che si tenne nel giorno di San Pietro 534 anni fa, per gentile concessione del Duca di Milano, e lo era anche la fiera dell’Ottocento, quando la festa patronale di Abbiategrasso venne spostata alla terza domenica di ottobre. Dal dopoguerra ad oggi, infatti, il comparto rurale ha rappresentato un punto di riferimento per tutta l’attività produttiva, tanto da far decidere, più di 60 anni fa, di affiancare all’appuntamento autunnale la fiera di San Giuseppe.

La Fiera Agricola Regionale di Abbiategrasso è una delle fiere più antiche della provincia di Milano. Da sempre la manifestazione punta a promuovere e valorizzare storia, tradizione e innovazione del settore agricolo locale. Un importante momento di aggregazione che celebra anche il forte senso di appartenenza ad una comunità e ad una storia antica.

E proprio per riallacciarsi alle antiche tradizioni che la vedono nascere qualche anno prima che Colombo scoprisse le Americhe, la Fiera Agricola vuole recuperare le sue radici di grande sagra contadina annuale, occasione che richiamava gente da lontano non solo per valorizzare e vendere i propri prodotti, ma perché momento di confronto, di scambi e di convivialità.