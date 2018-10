RHO – INAUGURATO L’ANNO ACCADEMICO PER IL CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA

(mi-lorenteggio.com) RHO, 21 ottobre 2018 – Aperto il nuovo anno accademico per il corso di laurea infermieristica dell’università di Milano presso l’Asst Rhodense. A dare avvio alle lezioni è intervenuto il direttore generale Ida Ramponi che si è rivolta alle “matricole” definendole la “linfa della professione infermieristica in grado di portare freschezza di idee e di interagire con chi, più esperto, conosce regole dell’organizzazione. Solo da uno scambio franco possono nascere relazioni professionali serie e durature e la sfida che il nostro corso di laurea ha perseguito negli anni, è la prova che il valore aggiunto di avere in sede un’università, permette di coltivare i nuovi professionisti richiesti anche in Europa.” Nel suo intervento, il direttore generale ha fatto riferimento anche alla Legge Regionale 23/2015, di Evoluzione del Sistema Sanitario Lombardo, per la quale i confini tra ospedale e territorio sono stati ridisegnati. Per questo il tirocinio che gli studenti dovranno affrontare sarà orientato a salvaguardare entrambe le esperienze, con l’intento di far dialogare professionalità diverse e ugualmente indispensabili per la presa in carico del paziente e della sua famiglia. “Quest’anno sono iscritti 30 studenti – sottolinea con orgoglio la direttrice del corso di laurea Annalisa Alberti – A questi si aggiungono agli altri 77 che frequentano il secondo e terzo anno.”

Redazione