74ª Stagione sinfonica I Pomeriggi Musicali, “Ritratti d’Autore”- Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

74ª STAGIONE SINFONICA

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI

Ritratti d’Autore

Direttore Artistico, M° Maurizio Salerno

Giovedì 25 ottobre ore 20.00

Sabato 27 ottobre ore 17.00

Teatro Dal Verme

Via San Giovanni sul Muro 2 – Milano

Pärt, Cantus in Memory of Benjamin Britten

Mozart, Concerto per violino e orchestra n. 5, in La maggiore, K219

Beethoven, Sinfonia n. 3, “Eroica”, in Mi bemolle maggiore, op. 55

Direttore: Arvo Volmer

Violino: Alexandra Soumm

Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

Mentre I Pomeriggi Musicali sono impegnati per il cartellone di OperaLombardia nei più bei teatri di tradizione della regione, sul palcoscenico del Teatro Dal Verme di Milano, giovedì 25 ottobre, alle ore 20:00 (con replica sabato 27 ottobre, alle ore 17:00), l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento apre il ciclo dedicato alle formazioni ospiti per un gradito ritorno – la formazione non suonava al Dal Verme dal 2015 – diretto dal M° Arvo Volmer. Dopo un’introduzione lasciata alle delicate note di Cantus in Memory of Benjamin Britten di Arvo Pärt, sarà l’abilità al violino di Alexandra Soumm a stupire il pubblico nel Concerto per violino e orchestra n. 5 di Wolfgang Amadeus Mozart. Il finale verrà lasciato alle epiche note della celeberrima Sinfonia n. 3, “Eroica”, di Ludwig van Beethoven.