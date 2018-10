COMMERCIANTI, MATTINZOLI A CONFESERCENTI: ORA UNA ‘CABINA DI REGIA’ DEDICATO A QUESTO SETTORE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2018 – “Una cabina di regia regionale per

tutto il settore del commercio”. E’ quanto annunciato

dall’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli,

nel corso del convegno ‘Urbanistica e Commercio, Nuove Esigenze

e Nuovi Orientamenti svoltosi oggi a Milano e organizzato da

Confesercenti.

Un incontro che è servito per proporre una riflessione

approfondita sullo stato di salute del commercio lombardo, in

particolare, sulla crisi dei negozi di vicinato tra la

compressione dei consumi data dalla crisi economica e la

concorrenza della grande distribuzione.

AL VIA IL TAVOLO E ATTENDO PROPOSTE – “La cabina di regia

dedicata al commercio la faremo e spero che voi ci portiate

delle sollecitazioni di natura strategica, quindi di medio e

lungo termine” ha spiegato l’assessore all’associazione di

categoria rappresentata dai suoi vertici regionali e nazionali.

“Un tavolo – ha aggiunto – che sarà aperto ovviamente anche ad

altri assessori e in particolare a chi, all’interno della Giunta

si occupa di problemi sociali come l’assessore Stefano Bolognini

con cui sto già lavorando”.

SINERGIE – Molteplici sono state le riflessioni sul tema di

Mattinzoli a partire dai distretti del commercio che vanno

sicuramente rilanciati. “E’ giusto proporre all’interno dei

centri urbani, i distretti del commercio che vanno assolutamente

rilanciati anche nella formula organizzativa. Sono fermamente

convinto che dobbiamo creare degli spazi dove il commercio non

sia l’unica forma di segmento proposto: occorre creare una

sinergia fra turismo, cultura e servizi in modo che questi tre

settori facciano da polo di aggregazione, da contenitore e

portino così al cittadino anche un messaggio emozionale”.

MODELLO SOCIALE – “Non posso credere, al di là del giudizio

etico – ha proseguito Mattinzoli – che acquistare in un centro

commerciale, comprare attraverso l’e-commerce possa avere un

appeal superiore rispetto all’aggregazione della piazza.

Dobbiamo chiederci dunque se prima di una riforma prettamente

commerciale, non sia necessario andare verso un modello sociale

che però non può sfuggire alla grande trasformazione che c’è

stata in tutto il settore e non solo”.

STUDIARE NUOVI SERVIZI – Mattinzoli ha poi affrontato il tema

dei servizi che il commercio deve mettere in campo per far

fronte alla competizione. “Serve creare un ‘appetibilità dei

servizi proprio all’interno dei distretti urbani del commercio –

ha spiegato Mattinzoli – utilizzando quelle risorse comuni che

si possono recuperare da segmenti che sono destinati a morire.

Risorse per parcheggi gratis, per servizi dedicati ai figli

mentre si fa la spesa e, perché no, per ‘dogsitter’ che si

occupino dei nostri animali domestici. Credo che i

rappresentanti di categoria debbano pensare proprio a tutta

questa serie di opportunità. Non dobbiamo infatti dimenticare

che i centri commerciali andranno verso un’aggregazione che sarà

sempre più sociale rispetto a quella commerciale”.

ORARI: Fra i tanti temi toccati anche la chiusura domenicale,

“una proposta, questa, che sembra essere una sorta di resa che

abituerà magari i cittadini a frequentare sempre meno i centri

urbani, le piazze. Dobbiamo invece attivare dinamiche attraverso

la cultura, i servizi e l’attrattività turistica che tutte le

nostre città hanno, per riproporre uno shopping ‘umano’, non

freddo e tecnologico, ma basato sul rapporto con il negoziante.

Quindi con incentivi e agevolazioni fiscali – ha concluso

Mattinzoli – occorre aiutare gli esercizi di vicinato che

svolgono una funzione sociale, aggregativa, di sicurezza per i

nostri quartieri e di valorizzazione degli immobili”.

Redazione