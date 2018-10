Crescono i mutui in Lombardia, aumentano anche le richieste di surroga

Milano, 22 ottobre 2018 – Risulta in netta ripresa la situazione dei mutui in Italia, rispecchiando la crescente fiducia dei cittadini nell’economia del Paese. Tale crescita riguarda soprattutto regioni come la Lombardia, dove i dati rilevati negli ultimi mesi sottolineano una panoramica molto positiva. Un altro dato da approfondire è quello relativo alle surroghe, che risultano in netta crescita e sono lo specchio di una maggiore flessibilità nel settore finanziario.

Mutui: la situazione odierna in Lombardia

In Lombardia la situazione inerente al settore dei mutui appare in ottima salute: l’erogato è infatti aumentato in termini percentuali, arrivando a un importo che si aggira in media intorno ai 135mila euro e un incremento del +3,63% registrato nel primo semestre del 2018. A questo proposito, la situazione a livello provinciale appare ben diversa: a Milano e Como vengono richiesti degli importi più consistenti, rispettivamente con una media di 151mila e 145mila euro, quelli più bassi invece sono quelli richiesti a Lodi e Mantova (112mila e 106mila euro).

Le richieste degli under 35 hanno visto un sensibile aumento: appena un anno fa erano infatti il 33,1%, mentre oggi rappresentano il 38,4% del totale dei richiedenti.

Per quanto concerne i tassi, invece, è il tasso fisso ad aver riscosso il successo maggiore, rappresentando attualmente la scelta del 76% dei richiedenti lombardi.

Anche i piani di ammortamento hanno una durata superiore rispetto al passato, passando da una media di 21 anni e 11 mesi a 22 anni e 5 mesi.

Le richieste di portabilità del mutuo

Un altro fenomeno in costante ascesa è quello delle richieste di surroga (o portabilità) del mutuo, con una crescita del 45%. Tale ascesa è dovuta soprattutto all’abolizione delle penali in caso di surroga, introdotta dalla Legge Bersani 40/2007.

In cosa consiste la surroga del mutuo, nello specifico? Si tratta di avere a disposizione l’opportunità di trasferire il proprio mutuo a una banca diversa senza alcun costo. Oggi è possibile scoprire come richiedere la surroga del mutuo su comparatori come Facile.it, per esempio, utili per capire la semplicità e il livello di convenienza di questa operazione. In caso di surroga, infatti, il mutuo continua ad avere lo stesso importo stabilito inizialmente, ma si potrà usufruire di condizioni che risultano più convenienti rispetto a quelle precedenti.

L. M.