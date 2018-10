HC Milano Quanta: rotondo successo in terra scaligera

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2018 – Marcia ingranata per il Milano Quanta che in quel di Verona si regala il primo successo stagionale in trasferta: il rotondo 7-1 sugli scaligeri consente ai meneghini di mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno.

A sbloccare il parziale è Ferrari, suo il gol dell’1-0 per i rossoblu. Stevanoni poco dopo il quarto d’ora agguanta il momentaneo pareggio; a spezzare gli equilibri ci pensa Alessio Lettera che trascina i suoi, portando il Milano in vantaggio all’intervallo (2-1). Ma non finisce qui perché nella ripresa è ancora il “mago di Molina” a dare spettacolo, realizzando in pochi secondi un’importante doppietta, per il momentaneo 4-1. I padroni di casa non riescono a contenere le ripartenze dei rossoblu che arrotondano ulteriormente grazie ai gol di Ferrari, Banchero e Belcastro per il definitivo 7-1.

Tra i mattatori indiscussi della serata veronese c’è Alessio Lettera. Queste le sue parole nel post partita: “Questa pista ci ha sempre creato problemi, contrariamente alle altre volte abbiamo gestito bene la gara fin da subito, seguendo le indicazioni di coach Rigoni e portando a casa 3 punti importanti per la classifica”.

CUS Verona – HC Milano Quanta 1-7

Marcatori: 2’ Ferrari (M), 17’ Stevanoni (V), 22’ Lettera (M), 2’ st Lettera (M), 2’ st Lettera (M), 12’ st Ferrari (M), 13’ st Banchero (M), 19’ st Belcastro (M)

Classifica aggiornata dopo la 2^ giornata

• Milano Quanta 6

• Ghosts Padova 6

• Diavoli Vicenza 5

• Cittadella Hockey 4

• Ferrara Hockey 3

• Monleale Sportleale 3

• Asiago Vipers 2

• Real Torino 1

• CUS Verona 0

• CVS Civitavecchia 0

