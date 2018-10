NCC: TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE

Milano, 20 ottobre 2018 – Il servizio di noleggio con conducente assicura la mobilità dell’utenza che trasmette una richiesta di trasporto con o senza limiti di tempo o di percorso.

È utile prendere in considerazione un servizio NCC nel momento in cui si pianifica un viaggio o uno spostamento, specialmente quando non si conosce bene una città o si preferisce viaggiare con maggiore comodità.

Tra le caratteristiche che contraddistinguono un servizio di NCC dagli altri servizi di trasporto vi sono:

flessibilità degli orari e degli spostamenti

puntualità

comfort

– dinamicità del servizio

– professionalità

– attenzione verso il cliente

– disponibilità

– riservatezza

Le auto, a differenza dei taxi, non sono disponibili su piazza o su una postazione pubblica: sono prenotabili su internet (ecco il link: https://www.milanairporttransfers-italy.com ).

Gli NCC inoltre, grazie a particolari permessi, possono percorrere corsie preferenziali, accedere ai centri storici e alle ZTL (Zone a Traffico Limitato) e circolare in presenza di limitazioni o blocchi in modo da evitare eventuale traffico e garantire al cliente la massima puntualità.

Dunque scegliendo un servizio NCC opterete per una scelta di viaggio più confortevole e meno caotica.

Taxi o NCC? quale conviene di più?

Luogo comune è che l’NCC sia correlato ad un servizio di lusso.

In realtà, nella maggior parte dei casi, il prezzo è di pari entità o persino inferiore a quello di un taxi. Vi sorprenderete positivamente constatando il rapporto qualità-prezzo conveniente del servizio di Noleggio Con Conducente.

La principale differenza tra il noleggio con conducente ed il taxi è che il primo rappresenta una valida e più conveniente alternativa per quanto riguarda le tratte lunghe e quando si conosce già il determinato numero di ore giornaliere in cui è necessario avere a disposizione l’auto.

La seconda differenza tra il noleggio con conducente ed il servizio di taxi tradizionale è che l’NCC si può prenotare in anticipo concordando una tariffa al momento della prenotazione: il prezzo viene comunicato anticipatamente al cliente e non può subire la benché minima variazione (magari dovuta alle condizioni del traffico o al numero di persone a bordo e di bagagli al seguito). Perciò, a differenza del servizio tradizionale di taxi, non è possibile contattare un’auto NCC all’ultimo minuto.

Un’alternativa intelligente:

Affidarsi ad un servizio di NCC significa avere a disposizione l’eccellenza di personale qualificato (driver professionista) in grado di assicurare l’autonomia necessaria per gli spostamenti in città o nei dintorni, approfittando allo stesso tempo delle comodità di una vettura e di garantita puntualità.

Scegliere un servizio di NCC significa affidare ad un conducente esperto e all’agenzia il compito di soddisfare qualsiasi vostra esigenza.

L. M.