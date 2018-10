ACQUA. DOMANI L’INAUGURAZIONE DELLA CASA DELL’ACQUA DELL’UNIVERSITÀ STATALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2018 – Domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 10 presso l’Università Statale in via Santa Sofia 9/1 si terrà l’inaugurazione della seconda Casa dell’Acqua installata da MM presso l’ateneo milanese. Si tratta della ventunesima installazione in città.

Saranno presenti:

Elio Franzini, rettore dell’Università Statale di Milano

Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente

Fabio Arrigoni, presidente del Municipio 1

Fabio Marelli, direttore Acquedotto e Fognatura MM spa

Riccardo Guidetti, referente progetto Città Studi Campus Sostenibile

Manuela Giliberti, referente seconda Casa dell’Acqua