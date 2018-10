Cesano. Pedone investito in via Grandi, grave

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 ottobre 2018 – Stasera, poco prima delle ore 19.00, in via Grandi all’altezza del civico 18, un uomo di 70 anni è stato investito da una monovolume della Volkswagen, proveniente da via Isonzo, mentre attraversava non sulle strisce.

Dopo l’urto, l’uomo è caduto a terra battendo fortemente la testa e perdendo sangue.

La via Silvio Pellico chiusa

Immediati i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde di Corsico e un’automedica. Dopo le prime cure del personale sanitari effettuato in ambulanza, l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano.

Sul posto sono giunte anche due pattuglie della Polizia Locale sia per compiere i rilievi, per stabilire l’esatta dinamica del sinistro, sia per deviare il traffico, chiudendo l’accesso da via Isonzo verso il centro cittadino e da via Silvio Pellico, per permettere le operazioni di soccorso.

Quel tratto della via Grandi, soprattutto nelle ore di punta, diventa molto pericoloso per l’alta velocità dei veicoli, che arrivano dalla trafficata arteria stradale di via Isonzo o si immettono.

V. A.