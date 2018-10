MILANO. LAWYERS’ TENNIS CUP 2019: PRIMA GIORNATA DI INCONTRI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2018 – Lunedì 22 ottobre 2018 presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa si sono disputati i primi tre incontri della Sesta Edizione della Lawyers’ Tennis Cup. Nel primo combattutissimo incontro che vedeva opposti NCTM (vicecampioni nel 2017 e semifinalisti nel 2018) e Linklaters (vicecampioni nel 2015) questi ultimi si sono imposti per 2 a 1 grazie alle vittorie di Alessandro Tanno nel primo singolare e nell’incontro doppio insieme ad Alessandro Villani. Nel secondo incontro della serata si è assistito al rientro nella Lawyers’ Tennis Cup di Game Set Lex (squadra dello studio Daverio Florio) che, dopo avere raggiunto la semifinale nel 2017, l’anno scorso non aveva partecipato alla competizione. Recuperata in squadra l’MVP della scorsa stagione, Chiara Stagno d’Alcontres, Game Set Lex ha dato il benvenuto nel Torneo a Rödl & Partner – alla primissima apparizione nel torneo – imponendosi per 3 a 0. Nell’ultimo e combattutissimo incontro della serata, i semifinalisti della scorsa edizione di Legance si sono imposti per 2 a 1, al termine di un match combattutissimo, sulla squadra di Dentons. Dopo che i due incontri di singolare erano terminati con una vittoria per parte, nel doppio la coppia di Legance – composta da Enrico Attanasio e Achille Caliò Marincola – ha avuto la meglio nell’ultimo set per 6/4 sugli avversari. Il capitano di Legance, Enrico Attanasio, al termine dell’incontro ha dichiarato che: “Nella nostra seconda partecipazione al Torneo, siamo molto contenti per questa prima vittoria perché gli avversari sono davvero molto bravi. Ancora una bella serata di sport ed amicizia. Alla prossima”. Lunedì prossimo, il calendario prevede i seguenti incontri: Simmons&Simmons vs AMTF, Tremonti Tennis Team vs GattiPavesiBianchi , Isagro vs BonelliErede. Tutte le informazioni sul torneo sono reperibili sul sito www.lawyerstenniscup.com dove a partire dal prossimo 13 novembre, sarà possibile votare tra coloro che avranno disputato i 18 incontri della prima giornata il miglior singolarista e la miglior coppia di doppio. Nella foto allegata i giocatori di Legance e di Dentons: da sinistra Alessandro Dubini, Achille Caliò Marincola, Enrico Attanasio e Claudio Segna.

