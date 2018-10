Abbiategrasso. Dote scuola – componente merito a.s. 2018 – 2019

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 24 ottobre 2018. Dal 22 ottobre al 22 novembre è aperto il sistema informativo di Dote Scuola per la presentazione delle domande per la componente MERITO per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (classi terze, quarte e quinte), capaci e meritevoli che hanno conseguito risultati di eccellenza.nello scorso anno scolastico.

Regione Lombardia ha individuato, tra gli obiettivi della propria azione di governo, l’investimento sull’educazione dei giovani, anche prevedendo una forte valorizzazione del merito e dell’eccellenza

Agli studenti che hanno frequentato le classi terze e quarte del sistema di istruzione e hanno ottenuto una valutazione finale media pari o superiore a nove, come aiuto concreto a proseguire i propri studi in modo ancora più proficuo, è riconosciuto un buono servizi di cinquecento euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica.

Agli studenti delle ultime classi del sistema di istruzione e di formazione professionale che hanno conseguito negli esami finali il massimo dei voti, è offerta invece la possibilità di partecipare a occasioni formative in vari campi (dall’economia alle istituzioni comunitarie, dalla cultura alla gastronomia, dalla scienza allo sport, dalla tecnologia al turismo, ecc.), in Italia e in contesti internazionali, per arricchire il proprio percorso formativo con esperienze di alto livello, selezionate e raccolte in un ricco catalogo di proposte.

Scarica l’avviso che è consultabile anche sul sito istituzionale di Regione Lombardia all’indirizzo www.scuola.dote.regione.lombardia.it, insieme al catalogo delle esperienze e a tutte le istruzioni per usufruire della dote merito. Sullo stesso sito è possibile presentare la domanda di partecipazione unicamente on-line, con procedura informatica.

Redazione