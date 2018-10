Corsico. Violenze in famiglia, arrestato rumeno

Corsico, 24 ottobre 2018 – Stamane, i Carabinieri di Corsico, grazie a immediate indagini, hanno tratto in arresto in flagranza un cittadino runeno, classe 1974, residente a Corsico (MI), nullafacente, censurato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie connazionale classe 87. I militari, intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta da un pedone, trovavano la donna sulla pubblica via, sprovvista di documenti di riconoscimento e telefono, in completo stato di agitazione.

Gli accertamenti esperiti consentivano di appurare che l’uomo, nella circostanza, aveva aggredito fisicamente e verbalmente la moglie, constrigendola ad abbandonare la casa, per poi richiudervi i due figli ed allontanarsi con le chiavi della porta di ingresso impendendo ai minori, anni 7 e 14, di poter comunicare con l’esterno anche telefonicamente.

I carabinieri, dopo aver liberato i bambini con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, riuscivano a bloccare il reo intento a far perdere le proprie tracce.

I successivi approfondimenti investigativi, permettevano inoltre di accertare la commissione di recenti condotte violente nei confronti della donna, riconducibili a motivi di gelosia, tali da ingenerare un grave e perdurante stato di ansia nella stessa.

Arrestato, espletate formalita di rito, è stato portato a San Vittore.

V. A.