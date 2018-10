Corso Lodi, iniziati lavori del Municipio 4 di riqualificazione tratto vicino piazza Corvetto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2018 – “Iniziati i lavori del Municipio 4 di riqualificazione di parte di C.so Lodi , da P.le Corvetto al primo attraversamento pedonale. Le principali opere consistono: 1)realizzazione di fascia drenante di fognatura a perdere per fare defluire le acque piovane causa consistenti ristagni in seguito a piogge; 2) ripristino impianto di irrigazione; 3) posa cespugli; 4) risemina”. Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi. “Si tratta – spiega – di una delle nostre priorità sul verde, un intervento importante atteso da parecchio tempo che abbiamo voluto confermare per poter conferire più decoro a un’area importante, che è una delle ‘porte’ di accesso alla città”.

Corso Lodi, sottolinea Bassi, “è caratterizzato da una bella pista ciclabile, che da piazzale Lodi conduce di fatto al parco della Vettabbia, consentendo un lungo e interessante percorso per le due ruote. Purtroppo – fa notare il Presidente – le panchine di questo spartitraffico fra i due sensi di marcia del corso, sono interessate da un tipo di ‘utenza’ spesso ben poco ‘urbano’. Nel recente passato, sulle social street di quartiere, si era aperto anche un dibattito circa la richiesta, avanzata da molti, di eliminare le panchine per evitare il bivacco. Una soluzione – afferma Bassi – che per ora abbiamo scelto di non prendere in considerazione, perché non vogliamo penalizzare i tanti cittadini per bene, spesso anziani, che le usano per i loro momenti di pausa. E siamo andati avanti sulla strada della riqualificazione. Però – sostiene – è necessario maggiore controllo e presidio del territorio. In primo luogo da parte della Polizia Locale, il cui comando di Zona, dista solo poche decine di metri. La reintroduzione del ‘vigile di quartiere’, che in queste strade è (o dovrebbe essere) presente, ha dimostrato di non rispondere alle reali necessità. E per le ‘regole d’ingaggio’ decise da Palazzo Marino, non riesce a fronteggiare i piccoli problemi di uso improprio e degrado che qui si verificano con troppa frequenza. Occorre – conclude Bassi – cambiare passo. La nostra parte, anche con questo intervento, la stiamo facendo. Auspichiamo che analoga attenzione arrivi pure da parte della Giunta comunale”.

Redazione