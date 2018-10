FABRIZIO SALA VISITA BIOREP, LA BANCA BIOLOGICA ITALIANA AL SERVIZIO DELLA RICERCA NEL MONDO

Milano, 24 ottobre 2017 – Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia e Assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle Imprese, ha visitato ieri la sede di BioRep, società del Gruppo Sapio con sede a Milano all’interno del Parco Scientifico del San Raffaele che opera a livello internazionale nel campo delle biotecnologie.

BioRep è un Centro di risorse biologiche in grado di fornire soluzioni complete per la raccolta, trasporto, crioconservazione a lungo termine e distribuzione di materiale biologico oltre a servizi di laboratorio che forniscono un supporto fondamentale alle ricerche nell’ambito della genetica, dell’oncologia e delle malattie rare condotte da istituti di ricerca pubblici e privati (ospedali, università, cliniche), aziende biotech e farmaceutiche. Con 3 laboratori e 4 differenti sale di crioconservazione distribuiti su 2500 metriquadri di superficie, BioRep vanta una infrastruttura tecnologica tra le più avanzate su scala mondiale e rappresenta un unicum di eccellenza nel panorama italiano, tanto da essere da anni il punto di riferimento a livello mondiale per il processamento e lo stoccaggio di materiale biologico per la ricerca medica per conto di prestigiose fondazioni americane impegnate sulle malattie neurodegenerative, come la Michael J. Fox Foundation per il Morbo di Parkinson e la CHDI Foundation per la Còrea di Huntington.

Di recente BioRep ha ottenuto dall’AIFA, prima biobanca in Italia, l’autorizzazione allo stoccaggio di materiale farmaceutico per conto di alcune fra le più rinomate aziende del comparto.

All’incontro erano presenti Alberto Dossi, Presidente del Gruppo Sapio e i vertici di Biorep con il Presidente, Maurizio Colombo, e l’Amministratore Delegato, Vincenzo Gervasoni, insieme al team di Business Development della società.

“Il ruolo di realtà all’avanguardia come BioRep è decisamente in linea con le strategie del nostro Assessorato e si rivela fondamentale in quell’asse pubblico-privato che deve essere centrale in ambito sanitario ma soprattutto nella ricerca, perché senza ricerca non c’è futuro”, ha dichiarato Fabrizio Sala. “La Regione Lombardia vuole essere un primo attore per dare sostegno ai centri di eccellenza italiani impegnati su questo fronte e fra i diversi progetti della Regione che vanno questa direzione promuoveremo a novembre un bando del valore di 50 milioni di euro che lanceremo a fine novembre per sostenere circa 10/15 progetti con l’obiettivo di finanziare il trasferimento tecnologico della ricerca”, ha concluso Sala.

I vertici di BioRep hanno presentato al vicepresidente della Regione HI-BAD, un innovativo progetto di un unico centro di risorse biologiche centralizzato ideato per razionalizzare la rete attuale di biobanche lombarde creando un hub di scambio unico nel suo genere che dovrebbe avere sede all’interno dello Human Technopole e che ha già ottenuto il sostegno del Cluster Lombardo di Scienze della Vita.

“Siamo orgogliosi di poter mettere al servizio della Regione Lombardia l’esperienza maturata da BioRep sia in materia di banca biologica sia nella genetica e nel sequenziamento del DNA come supporto ai laboratori e istituti di ricerca”, ha dichiarato Maurizio Colombo, Presidente di BioRep e Vice Presidente del Gruppo Sapio. “Riteniamo altresì rilevante nell’ambito del supporto che la nostra società offre al mondo sanitario anche il fatto di essere l’unica realtà privata autorizzata a operare come Disaster Recovery Plan per la conservazione di materiale biologico per conto di banche pubbliche”.