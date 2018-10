GARBAGNATE: INTERVENTO IN DIRETTA STREAMING ESEGUITO DA CORRADO D’URBANO E FRANCESCO CORCIONE, “OPINION LEADER INTERNAZIONALE DELLA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA”

GARBAGNATE, 24 ottobre 2018 – “One day with Francesco Corcione”. All’ospedale di Garbagnate, un giorno , con questo chirurgo, opinion leader internazionale della chirurgia laparoscopica. Con lui saranno ripercorse le tappe dell’evoluzione della chirurgia laparoscopica nazionale e non con la reale possibilità di poter condividere i dubbi e le certezze dei pionieri, quale egli è, di questa rivoluzione chirurgica, che ha portato la laparoscopia all’attuale capacità di performance in termini di precisione di esecuzione e di sempre minore invasività. Il tutto a vantaggio del paziente. L’appuntamento è venerdi 26 ottobre dalle 8,30 in poi, nell’auditorium dell’ospedale “Salvini”. Dopo il saluto del direttore generale Ida Ramponi, Corrado D’Urbano, direttore dell’Unità Operativa di chirurgia generale ad indirizzo laparoscopico di Garbagnate presenterà Francesco Corcione: “un uomo, un chirurgo, un maestro”. Ci sarà poi la presentazione di un caso clinico il cui paziente sarà operato in laparoscopia da Francesco Corcione e Corrado D’Urbano, in diretta streaming con alcun i ospedali italiani. Il professor Corcione è direttore della divisione di chirurgia generale dell’Azienda Ospedaliera ad alta specializzazione “ Monaldi” di Napoli, presidente della Società Italiana di Chirurgia, di quella di Endoscopia, della European Hernia Society e docente presso i centri i centri europei più prestigiosi di chirurgia laparoscopica avanzata.

Redazione