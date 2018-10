HALLOWEEN AL MUSEO da giovedì 1 a domenica 4 novembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2018. Da giovedì 1 a domenica 4 novembre il tema della festa di Halloween stimolerà le attività interattive proposte ai visitatori del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Adulti e bambini da 8 anni nella Tinkering Zone potranno inventare e animare la loro storia mostruosa con la tecnica dello stop motion, nell’i.lab Elettricità potranno produrre scariche e scintille come nel ‘700 e scoprire come l’elettricità statica possa farci drizzare i capelli. Nell’i.lab Biotecnologie i bambini a partire da 7 anni osserveranno da vicino gli organismi della terra che decompongono gli esseri viventi e rimettono in circolo sostanze utili, mentre nell’i.lab Alimentazione realizzeranno cibi appiccicosi che brillano nel buio. Nell’i.lab Chimica, tra cilindri e provette, sperimenteranno reazioni chimiche raccapriccianti per creare un accessorio da paura. Nell’i.lab Area dei Piccoli, utilizzando tanti materiali e un pizzico di fantasia, i bambini da 3 a 6 anni potranno creare delle spaventose lanterne di Halloween.

PROGRAMMA ATTIVITA’

Tinkering zone

STORIE PAUROSE

Giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Da 8 anni

Mettiamo in scena la nostra spaventosa storia in stop motion usando macchina fotografica, computer e una grande varietà di materiali da costruzione.

i.lab Area dei piccoli

ZUCCHE, LUCI E OMBRE SPAVENTOSE

Giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4, alle ore 12, 15 e 17

Da 3-6 anni

Tra zucche illuminate, fantasmini animati e giochi di luce realizziamo spaventose lanterne di Halloween utilizzando diversi materiali e tanta fantasia.

i.lab Alimentazione

DOLCETTO O SCHERZETTO?

Giovedì 1 alle ore 10, 12, 15, 17

Sabato 3 e domenica 4 alle ore 12, 15 e 17

Da 7 anni

Nella nostra cucina della scienza sperimentiamo strani ingredienti come amidi di mais, alghe e patate, scopriamo in che modo brillano al buio e come possono trasformarsi da polveri a cibi modellabili.

i.lab Elettricità

FULMINI E SAETTE

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 alle ore 11, 14 e 16

Da 9 anni

Con l’aiuto di macchine e strumenti di fine ‘700 proviamo a produrre scariche e scintille, trasferire e accumulare l’elettricità.

i.lab Chimica

MISCUGLI SPAVENTOSI

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 alle ore 10, 12, 15 e 17

Da 7 anni

Mescoliamo diverse sostanze e sperimentiamo la nostra raccapricciante reazione chimica per creare un accessorio da paura.

i.lab Biotecnologie

MICRO-MOSTRI SOTTO LA LENTE

Sabato 3 e domenica 4 alle ore 11, 14, 16

Da 7 anni

Sono orribili, strisciano e costruiscono intricate reti per trovare cibo. Osserviamo da vicino gli organismi che vivono nella terra, trasformano gli esseri viventi in materiale disgustoso e rimettono in circolo sostanze utili.

Altre attività interattive sono previste in questi laboratori e nell’i.lab Bolle di sapone.

Il programma dettagliato di tutte le attività del Museo (mostre temporanee, visite guidate, laboratori interattivi) sarà disponibile all’indirizzo http://www.museoscienza.org/attivita

Alcune attività sono prenotabili online fino al giorno precedente, acquistando il biglietto del Museo su museoscienza.bestunion.com. Le attività sono inoltre prenotabili all’ingresso il giorno stesso della visita, fino a esaurimento posti. Massimo 1 attività al giorno per persona.

Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso salvo dove diversamente indicato.

