Il nido all’Università e Meet me in the lab: due giornate alla Bicocca dedicate all’infanzia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2018 – Dal nido al sistema integrato 0-6, dalla robotica educativa all’archeologia all’agricoltura, l’Università di Milano-Bicocca ospita una grande “due giorni” dedicata interamente all’infanzia: un convegno e una seconda giornata con laboratori didattici per i più giovani, tante attività interattive e incontri faccia a faccia con chi studia e lavora da anni nei campi dell’istruzione e della pedagogia.

Venerdì 26 ottobre dalle ore 9.30 alle 17.30 nell’aula “De Lillo” dell’edificio universitario U7 si svolgerà il convegno “Il nido in Università e il sistema integrato 0-6: esperienze e prospettive”, mentre sabato 27 ottobre dalle 9.30 alle 17.30 si svolgerà“Meet me in the lab”, una giornata di incontri con esperti e attività di laboratorio studiate appositamente per i più giovani presso la Scuola dell’infanzia in piazza dei Daini e il Nido in via Raffaello Giolli.

Entrambi gli eventi fanno parte delle attività per le celebrazioni del Ventennale dell’Università di Milano-Bicocca (1998-2018). In allegato, le locandine dedicate alle due iniziative con il programma dettagliato delle due giornate.

Redazione