Rho. Impegno contro la mafia, sabato suonano le band del territorio

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 ottobre 2018 – Disegni, parole e Rock’n’roll. Doppio appuntamento sabato con l’ultima tappa dell’iniziativa “1,10,100 Agende Rosse… quale democrazia?” a cura del Movimento delle Agende Rosse “Peppino Impastato” Milano e dintorni che ha visto il coinvolgimento delle scuole rhodensi, con la collaborazione del Comune di Rho assessorato alla Cultura e delle biblioteche. Sabato 28 ottobre sarà l’ultima occasione per visitare a Villa Burba la mostra a fumetti “1,10,100 Agende Rosse… quale democrazia?” (dalle 15.30 alle 18.30), mentre la serata concerto “1,10,100… note di legalità” concluderà gli eventi al Rock’n’roll di via Magenta 77 a Rho a partire dalle 18.30. Protagoniste sul palco saranno le band di giovani artisti che hanno aderito all’iniziativa.

Le band proporranno pezzi autoprodotti o cover legate al tema della lotta alla mafia. “L’ottimo riscontro della mostra 1,10,100 Agende rosse con la visita di oltre 900 studenti delle scuole di Rho è una conferma dell’importanza di offrire momenti di riflessione e condivisione, che continueranno anche con collaborazione della Commissione Consiliare Antimafia presieduta dalla consigliera comunale Yasmine Bale e con altre iniziative in futuro. Raccontare i temi della legalità ai giovani attraverso il loro linguaggio è la strada da seguire – sottolinea Valentina Giro, assessore alla Cultura del Comune di Rho – Cosa canterei se dovessi salire sul palco? ‘I cento passi’ dei Modena City Ramblers”.

Si parte alle 18.30 con la presentazione delle prossime attività del Movimento Agende Rosse a cura di Pino Cassata, a seguire sul palco si alterneranno tra gli altri: Radio Aut Bend, Umberto e Samuele, Orsetti Nasali, Jenmag, Man of simple pleasures, Our way, X, Dani, Riccardo e Matteo, Refused, Descargalab, Still Fight. La serata è condotta da Elena Conte, speaker di Radio Panda. Le iniziative sono ad ingresso libero.

Redazione

Nella foto : Cinzia e Dino Guerci del Rock’n’roll di Rho, al centro Valentina Giro assessore alla Cultura del Comune di Rho e Silvia Gissi del Movimento delle Agende Rosse “Peppino Impastato” Milano e dintorni.