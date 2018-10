Rozzano, la terribile notte di Halloween in biblioteca

Anche quest’anno Halloween si festeggia mercoledì 31 ottobre alla biblioteca dei ragazzi di Cascina Grande con un percorso sensoriale creato dalla compagnia teatro Pane Mate. I bambini potranno divertirsi ed incontrare tra i libri orride streghe e fattucchiere, gnomi e simpatici folletti

Rozzano 24 ottobre 2018 – La notte delle zucche si avvicina e la biblioteca di Cascina Grande si prepara ad accogliere i bambini con una fantastica avventura da brivido. L’appuntamento è per mercoledì 31 ottobre, a partire dalle ore 17, con “La terribile notte di Halloween”, un percorso sensoriale allestito nella biblioteca dei ragazzi dedicato alla festa più paurosa dell’anno animata da streghe, folletti, gatti neri e zucche svuotate, fattucchiere, spettri e pipistrelli.

Un mondo magico che si sveglia e si rivela agli umani solo per poco creato dalla compagnia di teatro Pane Mate, che porta da anni spettacoli di grande successo nei festival, nelle feste di piazza, nelle biblioteche.

Halloween è la festa dedicata alle zucche e fantasmini, quella in cui streghe e vampiretti a caccia di caramelle fanno sorridere e non fanno poi così paura. Anche quest’anno la biblioteca di Cascina Grande propone ai bambini, che amano molto questa festa di origine celtica, un appuntamento magico e ricco di divertenti sorprese.

“Stiamo ampliando l’offerta di iniziative ed eventi dedicati ai nostri ragazzi per rendere Rozzano sempre più a misura di bambino – commenta il Sindaco Barbara Agogliati -. Visto il grande successo che riscuotono le notti bianche dedicate ai più piccoli, abbiamo pensato di offrire una ulteriore opportunità ai nostri bimbi per vivere una esperienza indimenticabile insieme a tutta la famiglia festeggiando Halloween nel suggestivo contesto della biblioteca della Cascina Grande”.

“Anche se culturalmente Halloween è una festa che non appartiene alle nostre comunità – spiega l’Assessore alla Cultura Stefania Busnari – è indubbio che i più piccoli si siano appassionati a questa ricorrenza a tal punto da attendersi di festeggiarla con i propri amici alla ricerca di sorprese e piccoli brividi. In tal senso la proposta della biblioteca dei ragazzi non li deluderà ed invito tutti, grandi e piccini, ad approfittarne”.

La terribile notte di Halloween inizierà alle 17 e terminerà alle 23. La biblioteca si trasformerà in un castello stregato per trascorre una serata con i brividi, abitata da creature mostruose pronte a fare terribili scherzi a tinte macabre per il famoso rito del “dolcetto o scherzetto”.

Redazione

La partecipazione è gratuita, è necessario prenotare, essere iscritti in biblioteca e prendere in prestito almeno un libro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca dei ragazzi al numero 02 89 259 334/5

Per informazioni 339.1796227