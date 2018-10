Valtellina. Sabato e domenica l’itinerario enogastronomico “Invölt da Dubin”

(mi-lorenteggio.com) Valtellina, 24 ottobre 2018 -Non sono finiti gli eventi all’insegna del gusto in bassa Valtellina. L’ultimo weekend di “Gustosando in Valtellina” prevede “Invölt da Dubin”, in programma sabato 27 e domenica 28 ottobre, per cui le prevendite online registrano già una sessantina di pass acquistati.

Programma “Invölt da Dubin”

Orari: sabato 27 ottobre dalle 18 alle 24, domenica 28 ottobre dalle 11 alle 16.

Itinerario enogastronomico tra cantine e corti di Dubino, degustando diversi prodotti locali quali le farine del vecchio mulino, i formaggi, le patate delle aziende del paese e il tartufo di San Giuliano, oltre all’ottimo vino valtelinese.

I pass sono acquistabili su www.gustosandoinvaltellina.com. Inoltre, sabato 27 e domenica 28, si potranno comprare a Dubino in via Cavour.

Non previsto il trasferimento con navetta da Morbegno.

L’accesso ai tour enogastronomici è consentito esclusivamente ai possessori del pass, che include le degustazioni di prodotti tipici abbinati ai vini e il calice ufficiale della manifestazione.

Previsto il pass ridotto per i minori e gli astemi, a cui verrà consegnata una bottiglia d’acqua invece del bicchiere.

