Dal 21 al 24 novembe il primo Blockchain Summit Italia Malta

(mi-lorenteggio.com) Malta, 25 ottobre 2018 – 20 milioni di euro è la cifra raccolta da una delle ICO lanciate negli ultimi mesi da una startup di giovani esperti del mondo Crypto. Il 24 Novembre 2018 a Malta, la Camera di Commercio Italo Maltese organizza Italy Blockchain Summit.

L’evento rientra all’interno del primo Malta Italy Business Forum che si terrà dal 21 al 24, organizzato dalla Camera di Commercio Italo Maltese. 4 giornate dedicate ai professionisti e imprenditori italiani e maltesi che operano nel settore dell’internazionalizzazione, fiscalità internazionale, fintech, blockchain e quotazioni in borsa.

“Malta è stata definita la Blochchain Island – dice Victor Camilleri, presidente della Camera di Commercio Italiana a Malta – in quanto dal 1 di Novembre entrerà in vigore la nuova legislazione che regolamenta la Blockchain e le Crypto valute, trasformando Malta nel primo hub regolamentato in Europa e tra i primi a livello mondiale”.

Durante il primo Blockchain Summit Italiano a Malta, gli imprenditori e i professionisti italiani del settore si confronteranno con i più importanti avvocati e consulenti nel settore della Blockchain dell’isola. Il programma è molto vasto e saranno trattate tutte le peculiarità della legislazione maltese del settore quali la procedura di avvio di una ICO, la differenza tra utility o security Token, la tassazione dei token e delle monete virtuale.

Affronteremo nello specifico le seguenti tematiche:

– legal framework maltese

– come fare un ICO a Malta

– tassazione

– blockchain verso il futuro

– casi di studio

“Cercheremo di fornire una panoramica chiara sulla Blockchain a Malta – ha dichiarato Oliver La Rosa, membro del Consiglio della MICC e fondatore di Globiance il primo CryptoExchange italiano a Malta – i nostri relatori, tra i più affermati professionisti di Malta, affronteranno nel dettaglio la peculiarità della nuova legislazione. Attraverso casi concreti, i partecipanti avranno la possibilità di capire al meglio la regolamentazione delle ICO del futuro e di come gestire una già realizzata prima del 1 novembre”.

I relatori della giornata sono:

Ramona Azzopardi – Tax Partner a WH Partners

Joseph Borg – Gaming and Blockchain Partner a WH Partners

Fulvio De Grassi – Partner a Demetra Corporate Advisors

David Zammit – Partner a Zeta-Financial

Robert Zammit – Partner a WH Partners

I posti sono limitati ed è posssibile prenotare sul sito del Malta Italy Business Forum

https://www.maltaitalybusinessforum.com/it/partecipa/italia-malta-blockchain-summit.html

Redazione