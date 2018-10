La lunga notte horror di Halloween è in arrivo e per scegliere tra le tante feste nasce il sito: HALLOWEEN MILANO. Una vera e propria guida dei migliori party in città

Vampiri e fantasmi stanno per arrivare. La notte più paurosa dell’anno è alle porte; Halloween. Una festività di origine celtica, diventata negli ultimi anni molto di moda anche in Italia.

Come vuole la tradizione, ci si traveste in personaggi che richiamano la tenebre; streghe, vampiri e fantasmi diventano i protagonisti della notte.

I molteplici locali di Milano si vestono a tema e organizzano entusiasmanti Party dove tutto è curato nei dettagli per una notte horror.

Ma come scegliere la location ideale in base ai propri gusti e alle proprie esigenze? Da oggi arriva in soccorso il sito leader delle tenebre: Halloween Milano. Una vera e propria guida on line dedicata alla festa di Halloween dove il qualificato e attento staff del sito ha selezionato solo le migliori strutture della città, le più serie, affidabili e alla moda. Per una festa di sicuro successo, senza la paura di incappare in brutte sorprese che potrebbero rovinarvi la serata.

Il portale è suddiviso in diverse categorie di locali. Per ogni struttura è dedicata un’intera pagina con la descrizione della location, le fotografie, la programmazione dettagliata della serata, gli eventuali menù e i prezzi ben chiari e precisi. Potrete anche prenotare direttamente on line il vostro tavolo, in tutta comodità e sicurezza.

Atmosfere tenebrose nelle Ville e Castelli di Milano

Per una festa indimenticabile e di sicuro effetto, potrete selezionare la location ideale nella categoria dedicata alle Ville e Castelli Milano.

Strutture uniche, dalle atmosfere particolari. Candele, luci soffuse e speciali allestimenti renderanno i party indimenticabili. Si vivrà una festa indimenticabile, come in una favola.

Le Discoteche di Milano più trendy

Gli amanti della notte apprezzeranno la categoria dedicata alle Discoteche Milano.

Strutture alla moda, dove vengono organizzati dei veri e propri party a tema.

La lunga notte horror inizierà con ricchi e gustosi buffet di aperitivo, per proseguire la festa nel dopocena con tanto divertimento grazie alla migliore musica dei più bravi Dj Set del momento.

Feste esclusive, in maschera, dove si potrà ballare e divertirsi fino a notte fonda, per una notte horror indimenticabile.

I migliori Ristoranti di Milano

Per chi desidera una serata più tranquilla, ma di sicuro divertimento potrà optare per degustare un’ottima cena in compagnia degli amici più cari, in uno dei Ristoranti Milano.

Nell’apposita categoria potrete scegliere tra diverse tipologie di cucine e atmosfere.

Spesso gli Chef delle diverse cucine propongono dei menù studiati per l’occasione, con piatti coreografici e particolari senza rinunciare al gusto e alla qualità delle materie prime.

Anche le atmosfere sono rese particolari per l’occasione, creando allestimenti particolari con richiami a tema.

Per qualsiasi dubbio o domanda basta contattare lo staff di Halloween Milano, sia online sia telefonicamente, 24H su 24H (call center informazioni & prenotazioni: 02 84571125.

L. M