Joseph Grima nominato Direttore del Museo Permanente del Design Italiano della Triennale di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2018 – Oggi, 25 ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo del Design, presieduto da Stefano Boeri, si è riunito e ha nominato Joseph Grima Direttore del Museo Permanente del Design Italiano della Triennale di Milano.

Joseph Grima (1977) è architetto, curatore e scrittore.

Dal 2018 è curatore della Triennale di Milano per il settore Design, moda, artigianato.

Dal 2017 è Direttore creativo della Eindhoven Design Academy.

Nel 2014 è stato nominato Direttore artistico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

È fondatore e partner dello studio Space Caviar, che si occupa di architettura e ricerca indagando le relazioni tra design, tecnologia, teoria critica e spazio pubblico. Lo studio si occupa di costruzioni, pubblicazioni, esposizioni e film presentati presso istituzioni internazionali, fra cui la Biennale di Architettura di Venezia, il Vitra DesignMuseum, il Victoria & Albert Museum, il Metropolitan Museum of Art e il Barbican Centre.

Dal 2014 al 2017 è stato Direttore di IdeasCity, programma itinerante di conferenze e residenze organizzate dal New Museum of Contemporary Art di New York.

Dal 2011 al 2013 ha diretto la rivista “Domus”.

È stato Direttore della Storefront for Art and Architecture, galleria indipendente di New York.

Nel 2014 è stato nominato Co-Curatore della prima edizione della Chicago Architecture Biennial, la più grande esposizione di architettura contemporanea nella storia del Nord America.

Nel 2012 è stato Co-Direttore della prima edizione della Istanbul Design Biennial.

Ha curato diverse biennali ed esposizioni in Europa, Stati Uniti e Asia.

Ha insegnato e tenuto seminari in numerose università in Europa, Asia e America, fra cui lo Strelka Institute of Media, Architecture and Design di Mosca, sotto la direzione di Rem Koolhaas. È stato membro di giurie internazionali, fra cui, nel 2010, la giuria della Biennale di Architettura di Venezia, diretta da Kazuyo Sejima.

