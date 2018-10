Lissone. «Il Sapere non ha età», ultimi posti disponibili per l’annualità 2018-2019

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 25 ottobre 2018 – Ultimi posti disponibili per l’annualità 2018-2018 de «Il Sapere non ha età», ampio ventaglio di proposte formative per tutti i cittadini di Lissone.

Giunta all’11esima edizione ed organizzato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo I di Lissone, il CPIA – Centro Provinciale Istruzione Adulti di Monza e Brianza e con le Associazioni del territorio, la proposta interessa quest’anno argomenti inediti per i quali sono ancora disponibili alcuni posti.

L’Associazione LIVE propone ben due corsi legati agli ambiti dell’animazione teatrale e dello spettacolo:

• “Animatori del tempo libero” è un corso che mira a fornire elementi pratici e teorici sulla conduzione di gruppi di bambini e adolescenti tramite esercizi di gioco e mimica teatrale;

• “Il tecnico luci, audio video e palcoscenico” è invece incentrato sull’apprendimento teorico e pratico dei fondamenti sull’allestimento e la gestione di attrezzature audio, video e di illuminazione scenica.

L’Associazione Binario440 propone invece il corso “Inglese in Musica” che tramite la selezione e traduzione, da parte dei partecipanti, di testi di canzoni famose dà la possibilità di apprendere la lingua inglese.

È nuovo anche il corso proposto dall’Associazione MeC – Musica e Canto: “Storia delle donne” si propone di narrare la vita, spesso ingiustamente trascurata dagli storici, della donna lungo tutta la storia dell’umanità, per ricostruire un mosaico di insieme che tocca le discriminazioni, le difficoltà e i ricorsi storici legati alla condizione della donna al fine di acquisire consapevolezza sulla situazione odierna.

L’offerta formativa include inoltre un corso di disegno e tecniche artistiche base ed avanzato, un corso di pupazzeria e tecniche creative ed un corso amatoriale di Shiatsu; inoltre è previsto un corso di storia “Il secolo Breve”, per i quali vi sono ancora posti disponibili.

I corsi organizzati in collaborazione con le Associazioni di riferimento saranno attivati al raggiungimento della quota minima di 12 iscritti. In caso di domande eccedenti i posti disponibili, verrà data precedenza ai residenti sul territorio comunale.

Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione – piano terzo, via Gramsci 21, nei seguenti giorni ed orari:

martedì, giovedì e venerdì: 8,30/13,30

lunedì – mercoledì: 8,30-13,30 / 14,30-18,00

Tel. 039-7397.333 – e-mail: istruzione@comune.lissone.mb.it

Gli incontri si svolgeranno presso la Scuola Media Croce, via Mariani n. 1, Lissone, salvo diversamente indicato.

