Milano. Aggiornamento sciopero 26 ottobre: metro regolari fino alle 18; sospeso fermo veicoli in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Per domani venerdì 26 ottobre la Confederazione Unitaria di Base (CUB) e il Sindacato Generale di Base (SGB) hanno proclamato uno sciopero Generale Nazionale di 24 ore con rivendicazioni riguardanti “il salario, il welfare, la rappresentanza nei luoghi di lavoro, i diritti universali, contro le privatizzazioni e liberalizzazioni, per abolizione delle diseguaglianze, per la salute e sicurezza”.

CUB Trasporti e SGB, in adesione allo sciopero, hanno indicato nuove modalità che variano da città a città.

Fasce orarie

A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio è prevista:

• In metropolitana: dalle 18,00 al termine del servizio (e non anche dalle 8,45 alle 15,00 come precedentemente comunicato)

• In superficie: dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio (come precedentemente comunicato)

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per ATM S.p.A. sul sito internet dell’Azienda al seguente link https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx.

Deviazioni e rallentamenti per manifestazione

In mattinata, per permettere lo svolgimento di un corteo in centro, segnaliamo deviazioni e rallentamenti per queste linee:

tram: 1, 2, 4, 12, 14, 16, 19

1, 2, 4, 12, 14, 16, 19 bus: 50, 57, 61

A causa dello sciopero generale nazionale del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, è sospeso per la giornata di domani, venerdì 26 ottobre, il fermo programmato dei veicoli più inquinanti in vigore dal 1° ottobre.

La Regione Lombardia ha comunicato la decisione con una lettera inviata ai sindaci dei Comuni interessati in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni regionali. Il provvedimento strutturale di limitazione alla circolazione riprenderà regolarmente lunedì 29 ottobre.

SCIOPERO GENERALE trasporto ferroviario [25-26 OTTOBRE 2018]

Dalle ore 21.00 di giovedì 25 alle ore 21.00 di venerdì 26 ottobre 2018 è stato proclamato uno sciopero generale dei Settori Pubblico e Privato che coinvolge il settore del trasporto ferroviario regionale e al quale potrebbe aderire sia il personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia quello appartenente a TRENORD.

Giovedì 25 ottobre viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21.00 e che arrivano a destinazione entro le ore 22.00;

Venerdì 26 ottobre viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti e che rientrano nelle fasce orarie garantite 6.00-9.00/18.00-21.00

Rispettate le fasce orarie di garanzia dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00

COLLEGAMENTI AEROPORTUALI

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

Sono previsti autobus no stop per l’eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Redazione