MILANO. APPROVATA LOCALIZZAZIONE DELLA NUOVA RICICLERIA IN VIA LAMPEDUSA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2018 – Con 29 voti favorevoli il Consiglio comunale ha approvato la modifica delle previsioni del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio vigente per l’area di proprietà comunale di via Lampedusa. La modifica, che cambia la tipologia di servizi da Housing sociale e verde a Infrastrutture Tecnologiche e per l’ambiente, consente di realizzare la nuova ricicleria di Amsa, a fianco della quale nascerà il primo centro del riuso del Comune. L’area ha una superficie totale di 10.700 metri quadri e verrà riqualificata con una bonifica e la costruzione, appunto, della sesta ricicleria presente a Milano dopo quelle di via Olgettina e via Corelli (Municipio 3), piazzale delle Milizie (Municipio 6), via Pedroni (Municipio 9) e via Lombardi 13 – Muggiano (Municipio 7).

Redazione