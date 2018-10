Milano. Spaccio e armi, un arresto in via Rismondo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2018 – La Polizia di Stato ha arrestato martedì mattina in via Rismondo a Milano un cittadino italiano incensurato per detenzione a fine di spaccio di droga e il possesso di armi risultate rubate.

I poliziotti del Commissariato Lorenteggio hanno individuato il giovane in via Rismondo e, dopo averlo bloccato, hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

All’interno della sua casa, gli investigatore hanno trovato e sequestrato un chilo di cocaina, circa 100 grammi di hashish, una pistola semiautomatica 9×21 con 50 cartucce tutto custodito in una scatola nera in plastica con lucchetto all’interno di un mobile del salone nascosta tra vestiti e risultata rubata a Varese, un fucile a pompa calibro 12 custodito all’interno di una borsa porta-fucile occultata sotto il materasso nella camera da letto e risultato rubato a Paderno Dugnano, un bilancino di precisione, 3 telefoni cellulari e poco più di 200 euro in contanti.

V. A.