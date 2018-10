PARCHI GIOCO INCLUSIVI, BOLOGNINI: STANZIATO UN ALTRO MILIONE, RADDOPPIANO QUELLI FINANZIATI CHE DIVENTANO 83

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2018 – Passano da 1 a 2 i milioni di euro

stanziati per la realizzazione dei parchi gioco inclusivi e,

contemporaneamente dunque, raddoppiano quelli finanziati che

diventano così 83. Questo il contenuto di una delibera approvata

dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle

Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini.

DA 42 A 83 PROGETTI FINANZIATI – “Con questo provvedimento – ha

spiegato Bolognini – il finanziamento a disposizione di Comuni o

Unioni dei Comuni da 10 a 30.000 abitanti è stato esteso dai 42

iniziali a tutti gli 83 progetti utilmente collocati in

graduatoria per realizzare opere di superamento delle barriere

architettoniche nei parchi e installare strutture di gioco e

sport fruibili dai minori disabili. Ora la cosa importante è che

i Comuni realizzino le opere entro la fine del 2018”.

INVESTIRE SUL VALORE DELLE PERSONE – “Dopo la scelta di Arianna

Talamona, 24enne campionessa paralimpica di nuoto, come

testimonial di questi parchi – ha aggiunto l’assessore – questo

atto è un’ulteriore conferma di quanto la Regione tenga a

difendere il valore delle persone svantaggiate. Per questo

abbiamo deciso di continuare ad investire per promuovere la loro

dignità, perché il gioco è un diritto di tutti i bimbi”.

COME È NATA L’IDEA – “L’idea – ha ricordato Bolognini – è

partita da un confronto sul territorio con gli Enti locali e con

Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità onlus.

Quello che per un ragazzo potrebbe sembrare un bene superfluo,

come una piccola pavimentazione antisdrucciolevole, per un

bambino portatore di disabilità diventa invece un’opportunità

preziosa, se non irrinunciabile, che vogliamo affermare e

diffondere”.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI – “Ricordo – ha concluso – che i

beneficiari dovranno concludere i lavori entro il 2018. Metà del

contributo viene erogato subito dopo l’accettazione. L’altra

metà sarà assegnata previa presentazione di una relazione che

attesti la conclusione degli interventi, corredata dai documenti

validi a rendicontarli”.

FINANZIATI ALTRI 41 PARCHI GIOCO INCLUSIVI, L’ELENCO – Di

seguito l’elenco dei 41 nuovi parchi inclusivi finanziati

suddivisi per provincia:

MILANO: Baranzate, Bareggio, Bresso, Canegrate, Carugate,

Cassano d’Adda, Cesano Boscone, Corbetta, Garbagrate Milanese,

Vimodrone.

MONZA BRIANZA: Biassono, Carate Brianza, Muggio, Seveso,

Vimercate.

MANTOVA: Asola, Borgo Virgilio, Castel Goffredo, Curtatone,

Goito.

VARESE: Caronno Pertusella, Cassagno Magnago, Induno Olona,

Samarate.

BRESCIA: Desenzano, Gavardo, Gussago, Nave, Rovato, Travagliato.

BERGAMO: Caravaggio, Cologno al Serio, Nembro, Scanzorosciate.

LECCO: Calolziocorte, Casatenovo, Valmadrera.

LODI: Casalpusterlengo.

SONDRIO: Morbegno.

PAVIA: Mortara.

COMO: Erba.

