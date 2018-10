SOLIDARIETÀ, INAUGURATA LA MOSTRA ‘LA LORO VITA NON È UN GIOCO” DI FONDAZIONE TERRE DES HOMMES’ ITALIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2018 – Inaugurata questa sera dal presidente

di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore regionale

all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli la mostra

‘La loro vita non è un gioco – Acqua, salute e istruzione per i

bambini del Myanmar’, allestita presso lo Spazio Mostre N3 di

Palazzo Lombardia.

EMERGENZA IN MYANMAR – La rassegna, attraverso gli scatti

fotografici realizzati in Myanmar dal testimonial del progetto

Beppe Convertini, si propone di spiegare a studenti e visitatori

della mostra le principali emergenze umanitarie in Myanmar, le

conseguenti necessità economiche e sociali della popolazione

civile, in particolar modo dei bambini, le azioni e gli

interventi della ‘Fondazione Terre des Hommes’ Italia, per

fornire supporto alle comunità locali e alle famiglie in

condizioni di forte vulnerabilità.

FONTANA: SOSTENIAMO ATTIVITÀ DI COSÌ ALTO VALORE – “Voglio

ringraziare chi organizza queste iniziative e chi vi partecipa –

ha detto il presidente Fontana -, perché per noi sono molto

importanti. Si tratta di persone che si impegnano personalmente

e direttamente con aiuti concreti in favore di territori che

vivono situazioni drammatiche. Tutti devono avere la possibilità

di vivere con dignità, in condizioni di vita accettabili e con

la speranza di avere un futuro. Regione Lombardia apprezza

queste iniziative: con la mia presenza intendo sottolineare la

nostra volontà di starvi accanto e sostenere attività dal così

alto valore morale”.

ORARI DI APERTURA – L’esposizione è visitabile dal 26 ottobre al

14 novembre 2018, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.

RIZZOLI: INCORAGGIANTE LA PRESENZA DEGLI STUDENTI – “Vedere così

tanti studenti presenti a questa inaugurazione – ha affermato

l’assessore Rizzoli, commentando la massiccia presenza

all’inaugurazione degli studenti dell’Istituto d’Istruzione

Superiore ‘Bertarelli di Milano-Ferraris’ – consegna a tutti un

messaggio molto positivo. Si tratta di ragazzi provenienti da

varie parti del mondo, che si dimostrano sensibili rispetto a

tematiche così importanti e profonde, in un momento in cui

troppo spesso gli studenti vengono ingiustamente criticati”.

I TEMI DELLA MOSTRA – La mostra illustra quattro temi: sicurezza

alimentare e nutrizione; gestione sostenibile delle risorse

idriche; diritto all’istruzione; coltivare saperi e sapori.

IMPEGNO DI TERRES DES HOMMES – Grazie all’impegno di ‘Terre des

Hommes’ in Myanmar saranno realizzati degli orti scolastici

progettati per supportare un percorso educativo sull’importanza

della nutrizione e la salvaguardia dell’ambiente. Parallelamente

le famiglie degli studenti verranno coinvolte in sessioni

pratiche di educazione alimentare e di igiene. Almeno 225

famiglie riceveranno assistenza tecnica e formazione necessarie

alla realizzazione di orti familiari per il supporto alimentare

dei loro membri.

CONTRASTARE EMERGENZE UMANITARIE – ‘Terre des Hommes’ ha

iniziato a operare nella Dry Zone del Myanmar nel 2004 per

estendere l’accesso all’acqua sicura, promuovere tecniche per il

trattamento dell’acqua e realizzare campagne di

sensibilizzazione sull’igiene personale nelle scuole e tra le

famiglie. Oggi il progetto è stato esteso al fine di contrastare

due tipi di emergenze umanitarie: un forte flusso migratorio dei

contadini che si spostano stagionalmente alla ricerca di lavoro

e un tasso molto alto di malnutrizione e mortalità infantile.

VERGARI: I BAMBINI CRESCANO LIBERI – “Il nostro obiettivo – ha

spiegato il segretario generale di ‘Terre des Hommes’ Italia

Donatella Vergari – è da sempre un mondo in cui ogni bambino

possa crescere libero dalla violenza, dallo sfruttamento,

dall’abuso, dalla fame, possa ricevere adeguate cure mediche e

studiare senza alcuna discriminazione di tipo religioso, etnico,

politico o di genere”.

