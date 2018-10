Trezzano sul Naviglio. Raccolta puntuale, si comincia il 12 novembre (e non il 29 ottobre)

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 25 ottobre 2018 – Comincerà lunedì 12 novembre (e non il 29 ottobre come programmato in precedenza) la raccolta puntuale sperimentale della frazione secca dei rifiuti per 1500 utenze nei quartieri Borgo e Zingone.

Nelle scorse settimane Amsa e Amministrazione comunale hanno inviato lettere nominali alle famiglie coinvolte, invitandole a ritirare i propri sacchi (con chip personalizzato di riconoscimento) al Centro Socio Culturale.

Diversi utenti non hanno ancora ritirato il proprio kit ma potranno farlo nei prossimi giorni, sempre al Centro Socio Culturale di via Manzoni 10, nelle seguente date e orari:

venerdì 26 ottobre > dalle 17 alle 20

sabato 27 ottobre > dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

domenica 28 ottobre > dalle 10 alle 12

venerdì 2 novembre > dalle 17 alle 20

sabato 3 novembre > dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

domenica 4 novembre > dalle 10 alle 12

Per il ritiro occorre portare con sé la lettera ricevuta a casa. Chi l’avesse smarrita o non l’avesse ricevuta, può comunque ritirare il proprio kit, presentando il documento d’identità.

Mi raccomando! Per favorire il più possibile i cittadini, i kit saranno a disposizione anche di domenica. Venite a ritirarli!



Redazione