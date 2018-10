Corsico. Colla sulle serrature dei cancelli del parco Resistenza, il Sindaco: “Non sembra un semplice atto vandalico!”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 26 ottobre 2018 – Con la colla hanno fatto il giro del parco Resistenza e hanno riempito le serrature di quattro dei cinque cancelli.

Il loro obiettivo era, evidentemente, di impedirne la chiusura notturna. “Vuol dire che abbiamo centrato nel segno”, commenta il sindaco Filippo Errante.

“Ma non ci fermeranno – prosegue il primo cittadino – perché ritengo fondamentale impedire che l’area verde al confine con Buccinasco venga utilizzata nelle ore notturne come ritrovo di ubriachi o tossicodipendenti. Tra l’altro, nell’ordinanza di custodia cautelare relativa agli ultimi arresti di ‘ndranghetisti, proprio il nostro parco risulta come un luogo di ritrovo degli spacciatori. A maggior ragione non intendo arretrare di un millimetro”.

L’operatore incaricato dal Comune non si è comunque scoraggiato. Vista l’impossibilità di chiudere le serrature, ha utilizzato ha utilizzato catene e lucchetti per chiudere comunque i cancelli.

“Vogliamo evitare – commenta l’assessore all’ambiente Lucia Lucentini – che i parchi vengano utilizzati per scopi diversi dalli svago, dallo sport e dalla condivisione di momenti di aggregazione. Ed evitare altresì continui atti di vandalismo a danni delle strutture e del patrimonio arboreo e faunistico”.

Il parco Resistenza è stato preso di mira anche nelle scorse settimane. Divelto il cancello lato cimitero, alcuni individui non identificati si sono poi accaniti su un gioco a molla.

“Dopo quanto accaduto ieri sera – conclude il sindaco – sono certo che le forze dell’ordine non molleranno la presa, garantendo i responsabili alla giustizia”.

V. A.