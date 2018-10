Corsico – Più benessere e salute mentale, l’associazione Club Corsico si presenta

Corsico (26 ottobre 2018) – Con il patrocinio dell’amministrazione comunale, domenica 28 ottobre, dalle ore 16.30 alle 21, nella sala “La pianta” di via Leopardi 7 l’associazione Club Corsico presenterà le sue attività e i suoi progetti nell’incontro “Fare assieme… più benessere e salute mentale”. Nel corso dell’iniziativa – nella quale interverranno utenti, operatori, familiari, studenti e cittadini – si terranno una lotteria e l’animazione del Gruppo Susanna, con momento conviviale a seguire.

Il Club Corsico sostiene i cittadini con problemi di salute mentale e i loro familiari del Distretto di Corsico abbattendo stigma e pregiudizio e favorendone l’integrazione sociale, “che è la prima cosa – spiega il presidente dell’associazione, Ignazio Caruso – che viene colpita. La solitudine e la vergogna accentuano la malattia e il troppo tempo vuoto è negativo per gli utenti.

L’associazione fa da ponte tra la comunità e il sistema sanitario, in stretta collaborazione con i servizi preposti dal Dipartimento salute mentale del San Carlo Borromeo di Milano.

“L’evento del 28 ottobre vuole ricordare alla comunità – prosegue Caruso – la popolazione che soffre di malattia mentale, presentare le attività del club (come i laboratori di informatica, artistico-musicale, di auto-mutuo-aiuto, ambiente, natura, cucina, lettura di poesie) e raccogliere fondi per dare continuità a quanto intrapreso in questi anni”.

Per informazioni: e-mail clubcorsico@libero.it, cell. 338.1808338, sito Internet www.clubcorsico.it.

Redazione