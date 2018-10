DOMANI SABATO 27 OTTOBRE, DURANTE LA VEGLIA MISSIONARIA IN DUOMO L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI INVIERÀ 11 FIDEI DONUM E NE ACCOGLIERÀ 8 PROVENIENTI DA ALTRI PAESI

DON ZAGO: «SIAMO DAVANTI AL SEGNO DI UNA DIOCESI SEMPRE PIÙ “CHIESA DALLE GENTI”»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26ottobre 2018 – Domani, sabato 27 ottobre, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, durante la Veglia missionaria che si terrà in Duomo a partire della 20.45 invierà alle Diocesi sorelle, presenti nei paesi del Sud del Mondo, tre sacerdoti fidei donum e ne riceverà otto.

I tre presbiteri diocesani – Stefano Conti, Carlo Doneda ed Hervè Simeoni – , partiranno come missionari rispettivamente per Zambia Cuba e Haiti, mettendosi al servizio della comunità locali. Invece gli 8 preti, inviati alla chiesa di Milano, si dedicheranno agli studi o al servizio pastorale diocesano, arricchendo la nostra Diocesi del patrimonio culturale e spirituale dei loro Paesi di origine: Samson Babalola Bayonle e Jerome Okoh Ikechukwu dalla Nigeria, Dany Arthur Bandoba Grembet dalla Repubblica Centroafricana, Joseph Hili da Malta, Jean Faoulan Kamano dalla Guinea Konakry, Maximilian Lucaci dalla Romania, Andre’ Mukinayi Muamba dalla Repubblica Democratica del Congo, Luciano Zilli dal Brasile.

Inoltre, sempre durante la celebrazione in Duomo, l’Arcivescovo consegnerà il Crocifisso anche a due religiosi – il salesiano don Felice Morandi che presterà servizio in Terra Santa e padre Claudio Corti del P.I.M.E. destinato alla Tailandia -; a tre consacrate – Anna Maria Terenghi, appartenente alle Serve di Gesù Cristo di Agrate Brianza, che raggiungerà il Perù; Marika Santi e Elena Roncoroni, piccole apostole della Carità appartenenti di O.V.C.I., che andranno in Sud Sudan- , e a 3 laici: la famiglia Guerra-Falco (Andrea, Chiara e la piccola Matilde) di A.L.P in partenza per il Brasile; Mario Piccinini del C.O.E che si recherà nella Repubblica Democratica del Congo.

Saranno inoltre accolte altre consacrate provenienti da altri Paesi.

«Questo scambio dei “doni della fede” tra Chiese sorelle frutto della natura missionaria della Chiesa ci aiuta a riscoprire il valore universale di essere cattolici e farci, al di là di ogni differenza di origine e cultura, sempre di più Chiesa dalle genti, come dice il Sinodo che si sta per concludere», evidenzia il nuovo responsabile della Pastorale missionaria, don Maurizio Zago.

Durante la Veglia, dal titolo “Giovani e Vangelo”, sarà proposta in modo particolare la lettura di un passo degli Atti degli apostoli (8,26-40), accompagnato dai canti di alcuni cori multietnici. Nel corso della celebrazione porterà la sua testimonianza suor Angela Bertelli, saveriana, sequestrata per due mesi in Sierra Leone con altre sei consorelle.

L’incontro di preghiera in Duomo sarà preceduto nel pomeriggio dal workshop a cura dei diversi gruppi missionari presenti in Diocesi. Protagonisti saranno i giovani. I ragazzi di «Giovani e missione» del Pime e di «Missio giovani» della Diocesi di Milano, tutti reduci da importanti esperienze missionarie estive, appenderanno su una grande rete biglietti a forma di pesce su cui saranno scritti dei messaggi. La stessa rete, esposta durante la Veglia in Duomo, sarà deposta ai piedi della Croce del Sinodo Chiesa dalle genti.

Con l’espressione “fidei donum” (dal latino: “il dono della fede”) comparso per la prima volta nell’omonima enciclica di Pio XII (del 1957) si indicavano originariamente alcuni presbiteri diocesani (non appartenenti cioè a degli Istituti religiosi specificamente missionari), inviati a realizzare un servizio temporaneo di alcuni anni in un territorio di missione in base ad una convenzione che viene stipulata fra il Vescovo che invia il presbitero e quello che lo accoglie.

A dare impulso a questo specifico impegno missionario della Chiesa ambrosiana fu Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano dal 1954 al 1963, poi Papa VI, recentemente proclamato santo.

I primi sacerdoti fidei donum milanesi furono inviati agli inizi degli anni ’60, nell’allora Rhodesia (oggi Zambia), in occasione della costruzione della diga di Kariba, affidata a maestranze inglesi e italiane. Da allora molti altri presbiteri sono partiti come missionari per molte altre destinazioni.

Attualmente i preti ambrosiani fidei domun sono 31, sparsi in 14 diversi Paesi (Albania, Argentina, Brasile, Burundi, Camerun, Colombia, Cuba, Haiti, Messico, Niger, Perù, Repubblica Democratica del Congo, Turchia, Zambia); i sacerdoti fidei donum in servizio nella Diocesi di Milano sono 75. Attualmente – comprendendo preti, consacrate, religiosi e laici – i missionari ambrosiani in servizio nel mondo sono più di 800.

