Due incidenti con la moto tra la via Milano di Cesano Boscone e la via Volta di Corsico

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone / Corsico, 26 ottobre 2018 – Nel tardo pomeriggio di oggi, due incidenti sono avvenuti lungo la via Milano e la Via Alessandro Volta, la strada che collega le due città al capoluogo lombardo.

Il primo è avvenuto in Cesano Boscone alle ore 18.00 all’altezza di via Milano, 49, quando un giovane di 24 anni, dopo esser caduto dalla moto, è stato soccorso dalla Polizia Locale di Cesano Boscone ed è trasportato in codice verde all’Ospedale San Carlo di Milano.

Il secondo incidente, più grave, è avvenuto, alle ore 18.30, a Corsico in via Volta, all’altezza del civico 17, in prossimità dell’incrocio, quando una moto e una vettura, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate e il guidatore della moto, un 37enne, è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Rossa di Settimo Milanese al San Carlo di Milano in codice giallo. Sul posto è giunta la Polizia Locale di Corsico, che ha compiuto tutti i rilievi del sinistro.

I due incidenti, essendo avvenuti in un’arteria stradale molto trafficata, sopratutto in orario di punta, hanno creato notevoli disagi al traffico e lunghe code.

V. A.