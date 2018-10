MODA. MAGONI: CON ‘FASHION GRADUATE ITALIA 2018′ LOMBARDIA AL FIANCO DEI GIOVANI E DELLA CREATIVITA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2018 – L’assessore al Turismo, Marketing

territoriale e Moda della Regione Lombardia, Lara Magoni, ha

partecipato alla cerimonia di inaugurazione di ‘Fashion Graduate

Italia 2018’. L’evento, organizzato dalle scuole della

Piattaforma Sistema Formativo Moda, in programma dal 26 al 29

ottobre, prevede quattro giorni ricchi di sfilate, talk,

allestimenti e workshop per analizzare e dibattere delle

tendenze di un settore cruciale per il tessuto produttivo sia

locale che nazionale.

EVENTO DEDICATO AI NOSTRI GIOVANI – “Un evento al quale credo

fermamente – ha sottolineato Magoni – in quanto è dedicato ai

nostri giovani alla loro voglia di emergere. Fashion Graduate

rispecchia la volontà di collaborazione tra formazione, imprese

e istituzioni. L’obiettivo è far sì che da un lato i nostri

giovani possano accedere al mondo del lavoro, dall’altro,

permettere alle aziende di attingere alle eccellenze del futuro

nel campo della moda. Oggi costruiamo l’avvenire del settore

esaltando la creatività dei nostri designer; una creatività che

ci appartiene storicamente, visto che l’anno prossimo ricorre il

cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci e noi

italiani siamo tutti ‘figli’ del suo Genio”.

Fashion Graduate coinvolge tutta la filiera produttiva: dalla

progettazione e styling grazie ai tanti workshop in programma,

sino alla presentazione del prodotto finito grazie a sfilate

organizzate da istituti italiani d’eccellenza nell’ambito del

fashion (Istituto Secoli, Marangoni, Afol Moda, Domus Academy,

NABA, Ferrari Fashion School, IAAD, LABA, HARIM, Istituto di

Moda Burgo, Accademia della Moda, Accademia di Brera, Istituto

Modartech, Accademia Costume e Moda, Arsutoria, Cercal,

Politecnico Calzaturiero).

Sono proprio i dati relativi all’export a confermare l’interesse

e l’apprezzamento dei Paesi stranieri verso il Made in Italy:

per il settore tessile, moda e accessorio l’Italia nel 2017 è

stata il secondo Paese esportatore mondiale, preceduta solo

dalla Cina, oltrepassando i 61 miliardi, con un aumento di +5,2%

rispetto all’anno precedente.

SETTORE TRAINANTE ANCHE PER LA LOMBARDIA – “Un settore trainante

anche per Regione Lombardia – ha aggiunto Lara Magoni – visto

che genera un giro d’affari di oltre 35 miliardi di euro e conta

34 mila imprese attive e 91 mila addetti. E non solo: in Italia

sono ben 90 i miliardi generati dal comparto, visto che la moda

contribuisce per il 4% al PIL della nostra nazione”.

SOSTENERE SISTEMA FORMATIVO PER VALORIZZARNE ECCELLENZE –

“Eventi come Fashion Graduate rispondono in pieno alla mission

che ci siamo preposti: sostenere il sistema formativo per

valorizzarne le eccellenze. Il nostro obiettivo – ha concluso

Magoni – deve essere quello di agevolare l’incontro tra domanda

e offerta, favorendo l’approccio diretto tra studenti e mondo

imprenditoriale. Sono davvero fiera di poter dire che ancora una

volta la Lombardia è all’avanguardia a livello nazionale, con la

presentazione di progetti che valorizzano il mix tra ‘saper

fare’ tradizionale, tipico del Made in Italy, e propensione

all’innovazione, un rapporto virtuoso che potenzia la capacità

competitiva delle imprese”.

Redazione