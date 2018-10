POLITICHE SOCIALI. NASCE UNO SPAZIO WEMI NEL MUNICIPIO 4

Il servizio apre in via Piazzetta 2 e sarà gestito dalla cooperativa La Strada

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2018 – WeMi, lo spazio fisico dedicato al sistema dei servizi domiciliari del Comune di Milano, sbarca nel Municipio 4. Un nuovo servizio, infatti, verrà inaugurato oggi alle 17 in via Piazzetta 2.

Il nuovo presidio sarà gestito dalla Cooperativa sociale La Strada che, oltre alle informazioni e all’orientamento ai servizi domiciliari del Comune, metterà a disposizione spazi per la socialità e altri servizi promossi dalla cooperativa che è attiva da 35 anni nel campo dei servizi alla persona: orientamento e sostegno allo studio, servizi di custodia sociale per anziani, centri diurni per ragazzi, laboratori espressivi, attività sportive e programmi culturali.

Lo spazio WeMi si inserisce in un contesto più ampio: un ambiente polifunzionale che si propone come punto di incontro di attività rivolte a ragazzi, adulti e famiglie e favorirà anche la condivisione di servizi. Saranno a disposizione inoltre i progetti di housing e coesione sociale, il centro per il lavoro e un centro di formazione professionale oltre a uno spazio dedicato ai bambini, un angolo accoglienza e un’area per incontri e attività di gruppo.

Quello di via Piazzetta è il primo di una serie di quattro spazi WeMi che verranno aperti entro fine anno nei quartieri di Milano. Portando a 11 il numero di questi presidi fisici. Oltre a via Piazzetta, verrà infatti inaugurato il primo spazio nel Municipio 9 in via Ornato, mentre nei municipi 5 e 8 la presenza raddoppierà e si arriverà a due spazi ciascuno con le nuove aperture in via Valla e via Pacinotti.

In questo modo tutti i municipi di Milano avranno almeno uno spazio WeMi all’interno dei proprio confini.

“L’obiettivo di questa Amministrazione – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino – è portare nei quartieri della città una serie di attività che rappresentano dei presidi e delle occasioni di socialità. Questo obiettivo si coniuga con l’esigenza di far conoscere ai cittadini i tanti servizi che il Comune di Milano mette a loro disposizione. WeMi rappresenta un esempio di questo impegno che vogliamo intensificare sempre di più”.

Sono state 3.500 le persone che, nei primi 9 mesi del 2018, si sono rivolte al servizio del Comune di Milano per la ricerca di assistenti familiari, e 16.550 quelle che si sono recate in uno degli spazi WeMi presenti in città per chiedere informazioni e aiuto per trovare il servizio più adatto alle proprie esigenze, 1.300 i cittadini che hanno partecipato a iniziative organizzate negli spazi.

Numeri che si sommano a quelli registrati dalla piattaforma online, che dal primo gennaio 2017 ha fatto registrare 119.200 utenti con oltre 522.380 pagine visualizzate.

Con l’inaugurazione di questo spazio si conclude il tour #SostieneMilano, dopo le inaugurazioni dei due centri diurni per disabili di via Anfossi e via Cilea e dello spazio WeMi Tate/Colf/Badanti di via Statuto 15.

