LEGNANO. AL VIA EUROLAB 2018

(mi-lorenteggio.com) Legnao, 27 ottobre 2018 – Sala piena e attenta partecipazione nella prima serata di EuroLab 2018, laboratori in/formativi per meglio conoscere l’Europa, promossi dal Partito Democratico di Legnano. Con il prezioso contributo del giornalista Gianni Borsa, corrispondente da Bruxelles e Strasburgo, sono stati esplorati i “segreti” dell’Unione Europea, la sua storia e le sue istituzioni, i vantaggi di farne parte e le criticità che in questi ultimi anni hanno contraddistinto il suo operato. Particolare accento è stato rivolto alle tematiche relative alle competenze legislative della UE, ai vincoli che ancora oggi gli stati pongono e gli effetti della moneta unica sull’economia dei singoli paesi. Inoltre si sono approfonditi i temi delicati e attuali come la Brexit e dei rischi che l’onda populista, nazionalista e sovranista possa determinare sul processo di unificazione europeo.

E’ stato peraltro sottolineato come l’Unione Europea ci stia consentendo di vivere da oltre 70 anni senza guerre, fatto mai accaduto in tutta la nostra storia. Le risposte al questionario distribuito all’inizio della serata hanno evidenziato quanto ancora sia debole la conoscenza dei cittadini sull’Unione Europea e che pertanto necessitino forti e mirate campagne di informazione.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 9 Novembre 2018 sempre alle 20,30 in Via Bramante 49 – Legnano. Si dialogherà con Enrico Farinone, esperto europeista e autore del libro “Europa al bivio”. Interverrà anche Carlo Borghetti, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia.