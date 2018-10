LOMBARDIA. SICUREZZA, 4 MILIONI DI EURO PER BODY CAM E VIDEOSORGVEGLIANZA PER POLIZIA LOCALE: ECCO I COMUNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2018 – Ammonta a 3.600.000 euro il

finanziamento di Regione Lombardia a favore di comuni singoli o

in forma associata per la realizzazione di progetti di video

sorveglianza nel biennio 2018-2019.

Altri 400.000 euro, invece, sono stati destinati a favore di

comuni singoli o in forma associata per l’acquisto di telecamere

mobili. L’iter era stato avviato con delibere di Giunta

(rispettivamente 29 maggio e 10 luglio), su proposta

dall’assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione,

Riccardo De Corato.

BANDO VIDEOSORVEGLIANZA – In tutto sono arrivate in Assessorato

381 domande: 273 da Comuni singoli, 85 da Enti associati, 22 da

Unioni di Comuni e 1 da una Comunità Montana.

Le domande finanziate sono state 67: si tratta di 24 comuni

singoli (per i quali erano previsti 800.000 euro) e 43 in forma

associata (per i quali erano previsti 2.800.000 euro).

INVESTIMENTI CONCRETI PER POLIZIA LOCALE – L’assessore regionale

Riccardo De Corato ha così commentato i finanziamenti destinati

a Comuni ed Enti in forma associata: “Questi sono fatti

concreti. Regione Lombardia ha dimostrato, ancora una volta, di

essere vicina alle esigenze dei cittadini. Gli investimenti in

sicurezza sono, soprattutto in questo periodo, quanto mai

opportuni. Ho seguito costantemente tutte le fasi del bando, ed

il personale del mio assessorato ha lavorato costantemente

supportando le varie Amministrazioni locali. Oggi con la

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della graduatoria,

raccogliamo i frutti di un lavoro complesso il cui fine era

proprio quello di star vicino ai cittadini attraverso strumenti

utili per le Amministrazioni e le Polizie locali”.

COMUNI SINGOLI DESTINATARI DI FINANZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Questi i 24 comuni singoli destinatari di finanziamento per

videosorveglianza:

VIGEVANO (Pavia), CREMONA, SESTO SAN GIOVANNI (Milano), LANGOSCO

(Pavia), MADESIMO (Sondrio), CLAINO CON OSTENO (Como), GOMBITO

(Cremona), SAN DAMIANO AL COLLE (Pavia), OLEVANO DI LOMELLINA

(Pavia), BARBIANELLO (Pavia) SANT’ANGELO LOMELLINA (Pavia), ZEME

(Pavia), MORIMONDO (Milano), CORNO GIOVINE (Lodi), TIGNALE

(Brescia), GRANTOLA (Varese), CASALROMANO (Mantova).

COMUNI IN FORMA ASSOCIATA DESTINATARI DI FINANZIAMENTO

VIDEOSORVEGLIANZA

Questi invece i 43 enti in forma associata destinatari di

finanziamento:

MORBEGNO (Sondrio), UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI (Milano),

SOLBIATE (Como), UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PIADENA E

DRIZZONA, (Cremona), UNIONE COMUNALE DEI COLLI (Bergamo), UNIONE

DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS (Mantova), UNIONE DEI COMUNI

DELL’ALTA VALLE CAMONICA (Brescia), MENAGGIO (Como), LENO

(Brescia), UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA

OCCIDENTALE (Brescia), ALZATE BRIANZA (Como), UNIONE NORD

LODIGIANO (Lodi), UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA

(Brescia), UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE (Brescia),

GUANZATE (Como), CHIAVENNA (Sondrio), GOITO (Mantova), UNIONE

INSIEME SUL SERIO (Bergamo), UNIONE DEICOMUNI VALTENESI

(Brescia), UNIONE DEI COMUNI TERRE DI FRONTIERA (Como), MOGGIO

(Lecco), UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA (Cremona),

ALBAVILLA (Como), UNIONE COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA

(Pavia), UNIONE DELLA MEDIA VALLE CAVALLINA (Bergamo), ISORELLA

(Brescia), CURTATONE (Mantova), SONDRIO, MAZZANO (Brescia),

VALMADRERA (Lecco), GARLASCO (Pavia), UNIONE DI COMUNI TERRE DEL

SERIO (Bergamo), UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA –

CIVILTA DELLE PIETRE (Brescia), UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI

FLUVIALIS CIVITAS (Cremona), COMUNITA’ MONTANA DI SCALVE

(Bergamo), MADONE (Bergamo), UNIONE DEI COMUNI DI ALME E VILLA

DALME (Bergamo), ROVATO (Brescia), BELLAGIO (Como), UNIONE DI

COMUNI LOMBARDA MINCIO PO (Mantova), UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL

GARZA (Brescia), UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE

(Cremona), FLERO (Brescia).

BANDO TELECAMERE MOBILI

In tutto sono arrivate in Assessorato 230 domande: 159 da Comuni

singoli, 71 da Enti associati. Le domande finanziate sono state

47: si tratta di 22 comuni singoli e 25 in forma associata.

COMUNI SINGOLI DESTINATARI DI FINANZIAMENTO PER BODY CAM

Questi i 22 comuni singoli destinatari di finanziamento:

BOSNASCO (Pavia), CASATISMA (Pavia), SCALDASOLE (Pavia),

VALBONDIONE (Bergamo), MORIMONDO (Milano), GROMO (Bergamo),

TIGNALE (Brescia), CIGOGNOLA (Pavia), COLORINA (Sondrio), APRICA

(Sondrio), COLZATE (Bergamo), PALESTRO (Pavia), TRESIVIO

(Sondrio), SOLZA (Bergamo), TREMOSINE (Brescia), CASALMORO

(Mantova), LUNGAVILLA (Pavia), MARCIGNAGO (Pavia), MONTODINE

(Cremona), CERESARA (Mantova), GRAFFIGNANA (Lodi), GOLASECCA

(Varese).

COMUNI IN FORMA ASSOCIATA DESTINATARI DI FINANZIAMENTO PER BODY

CAM

Questi invece le denominazioni dei 25 enti in forma associata

destinatari di finanziamento:

MORBEGNO (Sondrio), UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO

(Varese), SOLBIATE (Como), UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PIADENA

E DRIZZONA (Cremona), LENO (Brescia), UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA

“BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE” (Brescia), ALZATE BRIANZA (Como),

UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA (Brescia), UNIONE

DEI COMUNI DELL ALTA VALLE CAMONICA (Brescia), UNIONE DEI COMUNI

DELLA PRESOLANA (Bergamo), GUANZATE (Como), CHIAVENNA (Sondrio),

GOITO (Mantova), UNIONE INSIEME SUL SERIO (Bergamo), UNIONE DEI

COMUNI VALTENESI (Brescia), UNIONE DEI COMUNI TERRE DI FRONTIERA

(Como), UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI D’OLTREPO’

(Pavia), ALBAVILLA (Como), LONATO DEL GARDA (Brescia), SONDRIO,

CURTATONE (Mantova), VALMADRERA (Lecco), ASOLA (Mantova),

GARLASCO (Pavia), MAZZANO (Brescia).

