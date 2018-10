MILANO. TRAVOLGE DUE MOTOCICLISTI IN PIAZZALE LORETO E FUGGE, PRESO DALLA POLIZIA LOCALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2018 – Stamane intorno alle ore 5.30, in piazzale Loreto, due motociclisti di 36 e 42 anni sono stati travolti da un un’auto, che, dopo il sinistro, è fuggita, senza prestare soccorso. Sul posto sono giunte due ambulanze e la Polizia Locale. Uno dei due feriti è stato trasportato in codice verde alla Clinica Città Studi, l’altro all’ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo e con una prognosi di 20 giorni.

Nel pomeriggio di oggi, l’automobilista, un italiano di 24 anni, con almeno due precedenti per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, con patente sospesa e numerosi precedenti penali, è stato rintracciato e denunciato dagli agenti della Polizia locale.

Le immagini dell’impianto di videosorveglianza, che ha ripreso l’incidente, hanno permesso di identificare il conducente e sottoporlo alla prova etilometrica ed è risultato positivo.

È stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso e sanzionato per guida con patente sospesa e svolta vietata.

V. A.