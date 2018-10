Ponte di ognissanti: orari del servizio Atm

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2018 – Giovedì 1 novembre tutte le linee metropolitane e di superficie seguono l’orario festivo. Venerdì 2 novembre l’orario del sabato ad eccezione delle linee 709 e 926 in servizio con il normale orario.

Da sabato 27 ottobre a venerdì 2 novembre potenziamo le linee 14, 40, 52, 55, 70, 77, 700 e 171, 172, 174, 175, 176.

Radiobus di Quartiere

Il servizio Radiobus di Quartiere si svolge regolarmente.

Rete Notturna

Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 non fanno servizio tra l’1 e il 2 novembre.

Milano – Limbiate: servizio bus

Orari del servizio per i giorni 1, 2 e 3/11. Giovedì 1/11 le corse seguono l’orario festivo con bus. Venerdì 2 e sabato 3/11, il servizio si svolge con autobus per l’intera giornata. Oltre alle normali corse del servizio del sabato ne abbiamo aggiunte altre:

– da Comasina M3

6:15, 6:40, 7:05, 7:30, 7:55, 8:20 e 8:45

– da Limbiate

5:25, 5:50, 6:15, 6:40, 7:05,7:30,7:55, 8;20 e 8:45.

Metro leggera Gobba-San Raffaele

L’1 novembre il servizio di metropolitana leggera Cascina Gobba-San Raffaele si svolge con orario festivo, dalle 13 alle 20. In alternativa, per raggiungere l’ospedale è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Venerdì 2 novembre il servizio segue il normale orario.

Biglietti per la metropolitana: meglio con carte contactless

Nei giorni festivi le rivendite potrebbero essere chiuse.

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio.





Altre modalità per comprare i biglietti

Vi ricordiamo che i biglietti sono in vendita presso i distributori automatici in metropolitana, gli ATMPoint e nelle rivendite autorizzate. Potete comprarli anche sulla nostra app o inviando un SMS al 48444.

ATM Point

Giovedì 1 novembre sono aperti gli Atm Point di Duomo M1 M3, Centrale M2 M3 e Cadorna M1 M2 dalle 10,15 alle 13,15 e dalle 14 alle 17,30.

Venerdì 2 novembre regolarmente aperti tutti gli Atm Point con il consueto orario, dalle 7:45 alle 20.

Parcheggi

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, Romolo, San Leonardo, Quarto Oggiaro e Molinetto di Lorenteggio sono utilizzabili gratuitamente senza la presenza del personale Atm, dalle ore 20 di mercoledì 31/10 alle 7 di venerdì 2/11. Chiuso il parcheggio di Crescenzago dalle ore 20 di mercoledì 31/10 alle 7 di venerdì 2/11.

Forlanini aperto a pagamento h24. Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 all’1 di notte. Il parcheggio Einaudi è chiuso, riapre alle 7 di venerdì 2/11.

