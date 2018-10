Stanotte torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora,

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2014 – Tra qualche ora, ovvero, domenica 28 ottobre 2018 tornerà l’ora solare e bisognerà portare indietro le lancette di un’ora, dalle h. 3:00 alle h. 2:00. Si recupereranno i 60 minuti di sonno persi a marzo scorso. Resterà in vigore fino al 31 marzo 2019.

L’ora legale è stata adottata in Italia dal 1916 al 1920, poi dal 1940 al 1948, per essere definitivamente reintrodotta nel 1966.

L’ora legale fu introdotta in Italia nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, e fu applicata nelle estati successive fino al 1920Considerata dai più una drastica misura d’emergenza, di guerra, occorse appunto attendere il 1940 (Seconda Guerra Mondiale) per la sua reintroduzione: dal 14 giugno del 1940 (4 giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia) essa rimase ininterrottamente in vigore sino al 2 novembre 1942, e fu poi replicata (nel 1944, in verità, solo nel territorio della Repubblica Sociale Italiana) per gli anni seguenti fino al 1948.

Quasi dimenticata, l’ora legale tornò in vigore sedici anni dopo, nel 1966 e da allora viene applicata ogni estate.

Dal 1966 al 1979 rimaneva in vigore generalmente dalla fine di maggio alla fine di settembre; nel 1980, da aprile a settembre; dal 1981 al 1995, dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di settembre; infine, dal 1996, dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre.

