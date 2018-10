Dopo Bastoni (Lega) sul Tibet ultima settimana del gazebo del Partito Radicale a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2018 – Col saluto di Massimiliano Bastoni, consigliere regionale della Lega, che ha assicurato la collaborazione del suo partito alla causa del Dalai Lama proprio al convegno sul Tibet, è virtualmente iniziata l’ultima settimana del gazebo del Partito Radicale in Piazza Cordusio a Milano.

Lunedì 29 ottobre alle 19 ci sarà un incontro organizzato proprio dalla Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’, la presentazione del libro sulla Trivoluzione di Franco Levi con Gianni Rubagotti, mercoledì 31 ottobre alle 18.30 un incontro su Diritto all’informazione e Gogna Mediatica

con Simona Giannetti e Giovanni Jacobazzi (giornalista de Il Dubbio), giovedì 1 novembre alle 18.00 si parlerà del caso Verdiglione con Mauro Toffetti, venerdì 2 novembre alle 11.00 ci sarà un ricordo di Sergio Stanzani con Monica Mischiatti, Sergio Ravelli, Emiliano Silvestri, Valter Vecellio seguito alle 17.00 da un incontro su Biotestamento, fine vita, cure palliative con Maria Laura Cattinari, Maria Antonietta Farina Coscioni Ivan Innocenti, Alice Spiga

Sabato 3 novembre si chiuide con 11.00 Leonardo Sciascia, letteratura civile e impegno politico con Monica Mischiatti, Emiliano Silvestri, Valter Vecellio e alle 17.00 un iniziatica sugli Stati Uniti d’Europa: la relazione del Prof. Mario Baldassarri Il costo dell’Europa che c’è, il costo dell’Europa che non c’è

con interventi di Mario Barbaro, Flavio Del Soldato, Aldo Pazzaglia, Maria Laura Turco e conclusioni del Senatore Roberto Rampi e Maurizio Turco con Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale

Il gazebo sarà aperto tutti i giorni dalle 10 di mattina alle 20 di sera per raccogliere le firme sulle 8 proposte di legge di iniziativa popolare del Partito Radicale.

